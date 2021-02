Valeria Marini esagerata: mostra la scollatura e i fan dimenticano il freddo

Valeria Marini esagerata su IG: la showgirl è riuscita a scatenare i follower con un post che ha messo in risalto un dettaglio bollente

Intramontabile la showgirl, che a 53 anni è apparsa in tutta la sua sensualità e bellezza. Che rimane indiscussa, anche con il passare degli anni. Tantissimi i follower che si dicono pazzi di lei, che ancora oggi rimane un icona sexy. I suoi anni nel mondo dello spettacolo hanno fatto la storia della televisione. Per lei parlano i numeri che sono da vero personaggio pubblico. Da sempre la sensuale romana è riuscita ad attirare l’attenzione dei suoi fan. Anche con le storie della sua vita privata. Forte il clamore mediatico per la sua relazione con Vittorio Cecchi Gori che per qualche anno è stato il suo compagno. Per tanti la sua è stata una scelta ponderata, quella di sfruttare la visibilità e l’importanza dell’imprenditore cinematografico. Dopo la rottura con Cecchi Gori, ha avuto altre storie che non hanno ricevuto lo stesso eco mediatico della precedente.

Valeria Marini riesce anche a distanza di anni a rimanere sempre al centro dell’attenzione grazie alle sue qualità fisiche non indifferenti. Nell’ultimo post che ha pubblicato c’è stato un dettaglio bollente che non è passato inosservato. Si tratta di una scollatura evidente che ha scatenato la passione dei follower. Foto che ha riscosso un grande successo per la showgirl che come detto resta una delle personalità maggiori del palcoscenico nazionale. Tantissimi i commenti da parte dei follower che hanno voluto dare un segnale di gradimento nei suoi confronti. Infatti a distanza di anni resta una delle protagoniste assolute della televisione. Oggi la sua presenza resta forte anche sui social, in particolar modo su Instagram. Post della showgirl che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi come sempre.