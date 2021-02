Eva Henger, l’intimo non lascia spazio all’immaginazione: “Ci fai sognare come un tempo”

Eva Henger ha postato una foto senza veli su Instagram scatenando la passione dei follower che hanno ricordato il suo passato mai dimenticato

E’ bastato uno scatto senza veli dell’ex attrice porno per scatenare le fantasie del web. Con i follower di Instagram che hanno ricordato il passato della madre di Mercedesz che oggi è un’apprezzata opinionista nei salotti del gossip. Da tempo la bellezza ungherese riesce a catturare l’attenzione dei suoi fan con delle foto e dei video che riescono a fare il giro del web. A 48 anni parliamo di una donna attraente e bellissima, che fa sognare i suoi ammiratori. Che non perdono occasione per manifestare tutto il loro entusiasmo e la loro passione nei suoi confronti.

A suon di post bollenti oggi è considerata uno dei personaggi più cliccati su Instagram. Per rendersi conto della sua popolarità mai spenta basta dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale che conta ormai un milione di follower. Che come detto non si perdono nemmeno uno dei post che pubblica. Nell’ultimo è stata definita irresistibile, anche per merito di una scollatura evidente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva Henger protagonista assoluta del web. I suoi scatti hanno scatenato la passione dei follower. Nell’ultimo si è mostrata in una posa estremamente sexy. Vestaglia bianca con tante trasparenze, e seduta su un tavolo della cucina, ha lasciato scoperte tante parti del corpo. Prima la scollatura evidente che ha mostrato l’intimo. Poi le gambe in primo piano che hanno fatto intravedere anche altro, con il gioco del vedo non vedo che ha infiammato l’atmosfera. Tantissimi i commenti, anche ironici e che hanno ricordato il suo passato da attrice porno, dei follower.

“Ci fai sognare come facevi un tempo” ha scritto tra l’ironico ed il tono serio un fan. Ma tanti altri sono stati gli attestati di stima nei suoi confronti da parte dei suoi ammiratori. Che in uno scatto hanno si celebrato la bellezza e sensualità dell’opinionista e showgirl, ma anche ricordato il suo passato. Foto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi ogni giudizio.