Wanda Nara sbottonata sulla neve, sotto il cappotto niente: “Un raggio di sole”

Wanda Nara irresistibile sulla neve: lady Icardi ha mostrato le sue curve scoperte da un cappotto sbottonato. Follower pazzi di lei

Nemmeno il freddo e la neve parigina fermano lady Icardi e la sua voglia di stupire e provocare. La bellezza argentina infatti ha postato una serie di foto su Instagram che hanno lasciato scoperto, nonostante la temperatura rigida, alcune parti del corpo. Post che non sono passati inosservati, e follower che non hanno perso l’occasione per manifestare tutto il loro gradimento nei suoi confronti. Che continua ad essere forte, nonostante talvolta ci siano anche delle critiche nei suoi riguardi. Non è infatti una novità che per la chiacchierata agente del calciatore del Psg ci siano anche accuse pesanti. Con delle querelle anche legali che hanno acceso la disputa anche con personaggi della televisione. Il riferimento è all’alterco con Luciana Littizzetto, che è finita nel mirino di Wanda per via di alcune battute su una foto senza veli che l’argentina ha postato qualche settimana fa.

Wanda Nara è apparsa in tutta la sua bellezza e perfezione fisica anche negli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram. Confermando di non curarsi troppo delle critiche che le arrivano da parte di chi non apprezza il suo modo di apparire svestita in alcune foto che ha pubblicato sui social. Nel conteggio tra i messaggi di approvazione e critica, la bilancia pende sempre a favore dei primi. Dei fan che invece apprezzano questo suo modo disinvolto di apparire. Proprio per questo la sua popolarità continua a crescere, così come i suoi affari. Infatti, dopo qualche apparizione televisiva in trasmissioni sportive ed al GF Vip dello scorso anno, l’argentina è tornata ai suoi impegni. Sia quelli legati all’attività calcistica del marito che in quella da imprenditrice di successo. Infatti il suo marchio di cosmetici che porta il suo nome continua ad essere apprezzato. Così come anche la sua presenza sui social che la proiettano ormai tra le influencer più famose sul web. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato – e che abbiamo riproposto sotto – forte è stato l’interesse dei fan che hanno manifestato tutto il loro gradimento a suon di like e commenti. Che hanno lasciato senza parole il pubblico dei social.