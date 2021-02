Meteo oggi mercoledì 10 febbraio: freddo e maltempo sull’Italia. Torna la neve

Meteo oggi mercoledì 10 febbraio: in arrivo sull’Italia il ciclone Burian, che porterà freddo e neve, maltempo diffuso in tutte le regioni

Nelle prossime ore atteso sulla penisola un forte peggioramento meteo, con piogge e maltempo diffuso che porteranno un progressivo abbassamento delle temperature su gran parte delle regioni. Alle porte il ciclone Burian, che dalla giornata di venerdì si abbatterà sull’Italia portando correnti fredde dalla Russia soprattutto sulle regioni del Nord. Ma non mancheranno le nevicate anche a bassa quota e nelle principali città del Centro Sud. Una situazione critica e per certi versi inattesa dopo l’assaggio di primavera che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Un pazzo febbraio che forse anticipa marzo. Nella giornata di oggi, come in quella di giovedì, si assisterà ad un progressivo peggioramento della situazione, che come detto culminerà entro venerdì. Maltempo diffuso soprattutto nelle regioni tirreniche, dove sono previsti anche nubifragi in Campania Lazio e Calabria.

Ma partiamo la nostra analisi del bollettino meteo dalle regioni settentrionali. Qui la situazione peggiore si avrà prevalentemente sul Nordest, con piogge e temporali di ampia portata sin dalle ore del mattino. Neve sui rilievi alpini e temperature in diminuzione ovunque. Andrà meglio sul Nordovest, anche se le piogge non mancheranno il Lombardia e Liguria. Valori massimi registrati a Bologna con 14°, in generale possibili soleggiate sull’Emilia Romagna.

Sul Centro bollettino meteo non incoraggiante. Infatti sull’area tirrenica possibili nubifragi tra Toscana e Lazio, piogge sparse anche a carattere temporalesco anche in Umbria. Pioggia anche in Sardegna, andrà leggermente meglio sull’area Adriatica dove a rendere lo scenario critico saranno i forti venti che soffieranno dal mattino su gran parte delle regioni. Temperature stazionarie rispetto alle ultime 24 ore. Termometro che farà registrare i valori massimi a Cagliari ed Ancona con 17°.

Sul Sud il tempo si manterrà incerto, con le forti piogge che si manifesteranno principalmente su Campania e Calabria tirrenica. In queste due regioni rimarrà alto il rischio nubifragi, con il bollettino meteo della Protezione Civile che si colorerà di vari colori in base alla gravità del rischio. Le temperature rimarranno stabili anche oggi, i valori massimi registrati a Palermo con 19°.