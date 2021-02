Elena Morali senza limiti: l’intimo che indossa è trasparente, fan pazzi di lei

Elena Morali ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto su Instagram in intimo trasparente. Curve in bella vista per la showgirl

La showgirl ha postato una foto che ha fatto rapidamente il giro del web. Con le curve della showgirl ben in evidenza che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione dei follower. L’intimo trasparente ed il gioco del vedo non vedo hanno creato un mix che ha reso incandescente l’atmosfera per i fan della bellezza bergamasca. Sono stati giorni abbastanza complicati gli ultimi per lei. Che avrebbe scoperto il tradimento del suo, chiamiamolo ex, Luigi Favoloso. Infatti non è chiaro ancora come sia andata a finire la faccenda tra i due. Che fino a qualche settimana fa sembravano innamorati persi. Qualcosa nel loro rapporto si è incrinato, ma ad oggi in attesa di notizie certe, aspettiamo prima di sbilanciarci in una direzione o in un altra. Sta di fatto che qualcosa di serio tra i due è accaduto. Ma attendiamo dichiarazioni ufficiali per sapere nel dettaglio come stanno realmente le cose.

Elena Morali ha stupito tutti i follower con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. L’intimo trasparente ha mostrato il suo fisico che ha esaltato i suoi fan. Non è la prima volta che accade che la bellezza bergamasca riesce ad attirare l’attenzione generale su di se, con delle foto o dei video che fanno rapidamente il giro del web. Cosa che è accaduta anche in questa circostanza, con migliaia di like e commenti allo scatto che è stato irresistibile per i suoi ammiratori. Ma in generale per tutti i followrer che la seguono con particolare interesse. In attesa che si possa fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, i follower hanno espresso tutto il loro gradimento nei suoi confronti. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.