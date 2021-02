Dayane Mello ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello Vip nonostante il grave lutto subito la scorsa settimana, ma come sta realmente?

L’ultima puntata andata in onda lunedì sera si è rivelata ricca di emozioni e grandi sorprese. Protagonista ancora una volta Dayane Mello che ha ricevuto una visita inaspettata. Per la modella brasiliana è arrivato suo fratello Juliano per darle un forte abbraccio e soprattutto per condividere il loro grande dolore. Dayane, purtroppo, non ha avuto un’infanzia felice e con la mamma non ha mai avuto un buon rapporto. La donna ha avuto dieci figli ma pare che la Mello andasse d’accordo solo con suo padre il fratello Juliano e Lucas, venuto a mancare la scorsa settimana.

Dayane Mello distrutta per la morte di Lucas

Durante una lunga intervista a Chi, il fratello di Dayane Mello ha parlato della morte di Lucas, spiegando alcuni dettagli del drammatico incidente. Juliano ha spiegato che il giovane 27enne era alla guida della sua autovettura nella notte di martedì 2 febbraio, e purtroppo si è schiantato contro un camion.

Lucas Mello ha perso la vita subito, a causa del forte impatto, perdendo il controllo della sua macchina. Le cause dell’incidente ancora non sono state confermate dalla Polizia, ma l’unica cosa certa è che il ragazzo non c’è più. Quest’ultimo lavorava insieme a suo padre, in un negozio di parrucchieri ed era una persona molto solare e piena di vita.

Juliano Mello difende sua sorella: “Nessuno sa quanto sta soffrendo”

Lucas e Mello e Juliano sarebbero voluti partire l’ Italia per vedere la loro nipotina e soprattutto per assistere alla finale del Grande Fratello Vip, ma a causa dell’emergenza sanitaria i voli sono bloccati. Inoltre, Juliano ha ammesso anche di aver sentito Dayane e di averle consigliato di restare nella Casa, vista la situazione fuori. “Deve vincere per Lucas, era il suo primo grande tifoso”.

Infine, il fratello maggiore della modella ha voluto anche rispondere a chi in questi giorni la sta criticando per la sua scelta di restare nel reality. Juliano ha ammesso che nessuno sa quanto stia soffrendo Dayane e soprattutto cosa hanno dovuto superare in passato. “Noi siamo cresciuti tra mille difficoltà, nella povertà, ma ci siamo nutriti di amore e complicità”.