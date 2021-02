Vanessa Incontrada in intimo incanta i follower: “La bellezza in un sorriso”

Vanessa Incontrada ha postato una foto su Instagram che ha infiammato i follower: in intimo la bellezza spagnola ha lasciato senza parole

Uno scatto che ha fatto in pochi secondi il giro del web quello della bellezza spagnola. Che ad ogni uscita pubblica riesce sempre ad incantare. Che si tratti di televisione o social cambia davvero poco. I suoi fan rimangono estasiati dalla sua bellezza che incanta, ma anche da curve che non passano inosservate. Anche se per lei ci sono state delle critiche da parte di chi l’ha trovata con qualche chilo di troppo, la maggioranza dei fan resta con lei.

Definendola bellezza di primo piano, invitandola a non tenere conto delle critiche che ingiustamente le sono piombate addosso, anche con cattiveria. La semplicità di un artista completa resta il primo dettaglio che fa innamorare i fan. Non solo bellissima e sensuale, anche simpatica e spontanea. Una persona vera che a pelle ed al primo impatto non si riesce a non amare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

E’ questa la definizione che i follower di Instagram danno di Vanessa Incontrada. Che come detto resta amatissima non solo per lei sue doti fisiche che restano evidenti. La bellezza spagnola è arrivata ai cuori del fan sin dalle sue prime apparizioni televisive. Conduttrice ed attrice, in entrambe le vesti viene apprezzata dal pubblico, che la segue in tutte le sue uscite. Il suo segreto resta quello di saper passare con estrema disinvoltura dal set cinematografico ad un palcoscenico televisivo.

Questo grazie alla sua professionalità che ha anche acquisito negli anni di permanenza in Italia. La 42enne di Barcellona è apparsa in tutta la sua bellezza in uno scatto pubblicato su Instagram che ha scatenato i follower. In vestaglia scura e con un sorriso che fa innamorare ha fatto perdere la testa ai follower. Che sono rimasti senza parole per un bel po’ prima di riuscire a lasciare un like ed un commento di approvazione al post. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.