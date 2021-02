Cristina Buccino ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve che non sono passate inosservate

La foto della giovane influencer ha fatto velocemente il giro del web e ha scatenato i suoi follower che sono rimasti senza parole davanti al selfie allo specchio che ha evidenziato un dettaglio davvero bollente. E che ancora una volta non è passato inosservato. Tantissimi i consensi per lei, che continua ad avere dei numeri record sui social, in particolare su Instagram. Con 2,5 milioni di follower rappresenta un personaggio molto famoso ed apprezzato sul web, con i suoi post che raccolgono consensi che la proiettano tra i personaggi più seguiti.

Il merito del successo della bellezza di Castrovillari è senza dubbio il suo fisico prorompente ed una bellezza che non passa inosservata. Insomma, la 34enne sa bene come fare per non passare inosservata sui social. Con i numeri che colleziona ad ogni post possiamo tranquillamente dire che per lei il web ha rappresentato la consacrazione dopo un percorso televisivo che l’ha vista saltellare tra Rai e Mediaset in vari programmi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino è un personaggio pubblico molto apprezzato sui social. La sua carriera in Rai è cominciata con il programma “Tutto per tutto”, poi è stata protagonista con Gene Gnocchi ad Artù. In Mediaset l’Isola dei Famosi è stata la sua grande occasione, nell’edizione con Silvia e Giulia Provvedi. Oggi possiamo dire che parliamo di una delle influencer apprezzata per le sue forme fisiche da modella. E che fanno perdere la testa a tantissimi follower che come nell’ultimo selfie che ha pubblicato si sono detti pazzi di lei. Foto che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti. Nello scatto in bikini ha parlato di voglia di estate, con i follower assolutamente d’accordo con il suo desiderio.