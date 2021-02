La bellissima Elisa Isoardi ha pubblicato in queste ultime ore una fotografia per augurare il buongiorno, che ha lasciato senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Lei è una donna bellissima e molto seducente, stiamo parlando di Elisa Isoardi, che in queste ultime ore ha pubblicato una fotografia davvero sensuale su Instagram.

L’immagine ha ricevuto moltissimi commenti anche di follower famosi, come Raimondo Todaro, ma vediamola meglio insieme.

Elisa Isoardi su Ig: il buongiorno senza veli è da svenire

Una donna bellissima, che con la sua partecipazione al programma condotto in modo magistrale da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, ha permesso di far conoscere un nuovo lato di lei.

Stiamo parlando di Elisa Isoardi, una bellissima presentatrice e donna, molto sensuale, che grazie al ballo, in coppia con Raimondo Todaro ha fatto vedere questo lato sensualissima.

Nelle ultime giornate ci ha abituato a vedere un lato di lei, in palestra, che si impegna in modo molto attivo a mantenere questo suo bellissimo fisico.

Si vocifera, in modo sempre più insistente poi, che sarà una delle prossime naufraghe all’isola dei famosi, ma per il momento la voce ancora non è stata confermata da nessuno.

Ma torniamo alla sensualissima immagine che ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo social di Instagram, che ha lasciato tutti senza parole.

Elisa, si mostra in primo piano con i capelli arruffati, ed un trucco che esalta alla perfezione il suo volto, e lo rende super sensuale ed attraente.

Nella fotografia sembra non indossare nulla, e questo ha creato un enorme quantitativo di messaggi e segni d’apprezzamento.

Tra io tanti spunta, anche quello di Raimondo Todaro, con il quale si era vociferato di un certo interesse, nato durante Ballando, ma che non è mai stato confermato dai diretti interessati.

E voi cosa ne pensate di questa sensualissima immagine che ha pubblicato Elisa Isoardi sul suo profilo social di Instagram?