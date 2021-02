Elisabetta Gregoraci, il selfie e le ironie del web: “Ti è caduta la corona”

Elisabetta Gregoraci, bellezza e classe su Instagram: in un nuovo post sui social l’ex di Flavio Briatore ha scatenato la passione dei fan

La foto della showgirl ha fatto il giro del web, e ha ottenuto un successo clamoroso con i follower che sono rimasti estasiati per la bellezza e la sensualità dell’ex di Flavio Briatore. Che è apparsa in grandissima forma fisica per la puntata del Grande Fratello Vip. Nel reality di Alfonso Signorini lei è stata una delle protagoniste assolute fino a quando è restata in gara. Poi la decisione di abbandonare il programma in anticipo per non trascorrere le vacanze natalizie lontana dal figlio Nathan Falco. Per lei tante polemiche sia all’interno della casa che all’esterno. Prima per via del flirt con Pierpaolo Pretelli che non è scaturito in una storia tra i due. Poi i suoi ex che hanno tentato di gettare fango su di lei e sulla veridicità del rapporto con Flavio Briatore. Insomma, tantissime critiche per la showgirl di Soverato che in ogni caso rimane seguitissima ed apprezzatissima sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci resta uno dei personaggi pubblici che più di tanti altri fa parlare di sé. Non solo per la sua bellezza e sensualità, ma anche per la sua vita privata e le vicende che dalla sua storia con Flavio Briatore che da qualche tempo è finita. Ma i due per il bene di Nathan Falco hanno deciso di rimanere in buoni rapporti. Intanto la showgirl riesce sempre a farsi apprezzare su Instagram con dei post che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Che spesso non lasciano spazio all’immaginazione. Nell’ultimo che ha pubblicato, e che abbiamo riproposto sotto, i follower si sono scatenati anche con dei commenti ironici nei suoi confronti. “Hai perso la corona” ha scritto qualcuno. Sia per la mancata vittoria nel GF Vip che per evidenziare che ancora oggi appare come una delle regine incontrastate del web. Voi cosa ne pensate?