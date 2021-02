Elisa Isoardi mostra le curve mentre si allena e scatena le proteste del web

Elisa Isoardi finisce nel mirino dei follower per dei post pubblicati su Instagram che la mostrano mentre si allena. Tante le critiche per lei

Non è un periodo facile per la conduttrice. Che dalla fine di Ballando con le stelle non è stata fortunatissima. Sia per quel che riguarda le vicende sentimentali che quelle lavorative. Poco fa, a procurarle qualche grattacapo, anche delle foto e dei video che hanno scatenato le polemiche dei follower. Che non le hanno perdonato un uscita che probabilmente poteva risparmiarsi. Parliamo di una seduta di allenamento che non è stata presa bene dai fan.

Infatti, con l’emergenza Coronavirus in atto, e le palestre chiuse, tanti follower hanno criticato la sua scelta di pubblicare quelle foto e video che hanno solo fatto arrabbiare chi invece non può portare avanti una delle passioni. Sono infatti tantissimi gli italiani che in queste settimane stanno rinunciando all’allenamento in palestra, dovendosi arrangiare da casa. Ma quando lo spazio non c’è a disposizione, risulta davvero difficile dare costanza alla cura del proprio fisico.

Elisa Isoardi ha scatenato forti polemiche con il video e le foto del suo allenamento postate su Instagram. “Ma con le palestre chiuse come fai ad allenarti?” ha scritto qualcuno. Altri ancora si sono scagliati contro l’ex di Matteo Salvini che non ha risposto alle critiche. Come dicevamo non si tratta di un periodo fortunato per la conduttrice, che dopo la delusione per il rapporto non decollato con Raimondo Todaro ha dovuto anche ingoiare questa nuova delusione che è arrivata dal web.

Come se non bastasse si ricorda che al momento l’ex conduttrice de La Prova del cuoco è attualmente in cerca di una nuova occupazione. Ma in Rai non sembrerebbe esserci al momento spazio dopo il suo comportamento nella finale di Ballando con le stelle. Quando in modo polemico abbandonò la sala gettando via la medaglia del quarto posto. Episodio che ha fatto arrabbiare non solo Milly Carlucci ma anche i vertici Rai.

Intanto per lei ci sarebbero dei contatti con Mediaset, che sembrerebbe fare la corte alla conduttrice che potrebbe essere la prossima padrona di casa all’Isola dei Famosi. Trema a questo punto anche Barbara d’Urso che potrebbe essere scalzata proprio dalla conduttrice piemontese che freme per ritornare in televisione dopo troppi anni fuori dalla scena. In attesa che si possa sapere qualcosa di nuovo sulla sua posizione lavorativa i follower si accontentano di poterla ammirare sui social, in particolar modo su Instagram con degli scatti che mettono in risalto le sue doti fisiche che non passano inosservate. Dai post dell’allenamento per lei non sono arrivate solo critiche, ma anche complimenti da parte dei follower che l’hanno trovata irresistibile in tutta la sua perfezione fisica.