Justine Mattera, il body non copre niente: “Aspettando che il mondo si sveglia”

Justine Mattera ha postato una foto su Instagram che ha mostrato tutte le sue qualità fisiche che hanno scatenato le fantasie dei follower

La showgirl ha pubblicato un nuovo post su Instagram che ha scatenato le reazioni del web. Provocante in un body strettissimo, ma allo stesso tempo provocatoria come sempre, ha attirato l’attenzione su di sé per due motivi. In primo luogo mostrando le sue curve bollenti ed un fisico che a 49 anni fa ancora perdere la testa ai suoi ammiratori. Ma anche per il messaggio che ha pubblicato, con il chiaro riferimento al ‘mondo’ che è in attesa di un risveglio dopo mesi di pandemia da Coronavirus.

Con le abitudini di milioni di persone modificate dalla comparsa di un virus che sta mietendo ancora vittime in tutto il mondo. In questa fase dell’emergenza si attendono i risultati di una campagna vaccinale che con il tempo potrebbe portare alla normalità. E’ quello che tutti si augurano, compresa la bellezza di origini americane che non perde occasione per farsi notare con post carichi di sensualità ma anche riferimenti alla situazione attuale che stiamo vivendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è la regina della provocazione. Riuscendo ad abbinare sensualità ed ironia, spesso cade nelle critiche più feroci dei follower che non ne condividono modi e costumi. Insomma, come per tutti i personaggi pubblici dello spettacolo e della televisione, anche per lei ci sono consensi e critiche. Che rappresentano lo scotto della popolarità. Che senza dubbio per lei rimane alta non solo per via delle sue apparizioni televisive ma anche per come spesso si mostra sul web. Soprattutto su Instagram la sua notorietà ha raggiunto vette importanti, con i follower che spesso rimangono senza parole di fronte alle sue curve mozzafiato.

Come detto nell’ultimo post che ha pubblicato è apparsa in tutta la sua forma fisica, con i follower che l’hanno definita irresistibile per come si è mostrata. In body scuro e sdraiata su un divano, non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione dei follower. Che si sono scatenati in post commenti che hanno esaltato la sua personalità. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.