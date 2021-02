Pietro Taricone oggi avrebbe compiuto 46 anni: il ricordo commosso dei suoi fan anche sul web di un personaggio amatissimo e mai dimenticato

La sua morte ha sconvolto il mondo della televisione e dello spettacolo. Parliamo di un personaggio pubblico arrivato al successo grazie alla partecipazione al primo Grande Fratello. Era il 2000 quando si affacciò per la prima volta in televisione nel primo reality della storia. Il suo sogno era quello di fare l’attore, e nella sua carriera, purtroppo breve, ci riuscì. A 35 anni perse la vita in un tragico incidente con un lancio da un paracadute nel mese di giugno del 2010.

Lasciò la moglie Kasia Smutniak e la figlia Sophie. Come detto la sua morte sconvolse il mondo dello spettacolo, con il dolore della sua famiglia e degli amici di sempre. Persona solare e positiva, a distanza di anni, quello che è restato per tutti semplicemente Pietro del Grande Fratello, viene ricordato con forte emozione.

Pietro Taricone oggi avrebbe compiuto 46 anni. Tanti i messaggi sui social dei suoi compagni di avventura del Grande Fratello ma in generale di tutti i fan e degli amici di sempre. La prima edizione del reality show viene ricordata con piacere da parte di tutti.

Si trattò di una grande novità sul panorama televisivo nazionale. Con la partecipazione alla conduzione di Daria Bignardi e Marco Liorni, le vicende nella casa più spiata d’Italia non si sono mai dimenticate. Anche la passione di Pietro per Marina La Rosa, che non volle iniziare una relazione con lui, riuscendo a resistere alle sue avances.

Da li Pietro cambiò obiettivo, iniziando una storia con Cristina Plevani, la trionfatrice del programma. Come detto tanti sono stati i messaggi che il mondo dello spettacolo e della televisione ha riservato all’attore mai dimenticato. Se vogliamo, le fortune di quel Grande Fratello si ebbero soprattutto per la presenza di Taricone che riuscì con le sue trovate a tenere incollati gli spettatori alla televisione. Con ascolti che premiarono la scelta di Mediaset di anticipare i tempi con una novità televisiva assoluta.