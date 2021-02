Justine Mattera distesa sul tappeto, ma non indossa l’intimo: “Non le hai messe?”

Justine Mattera ha postato una foto su IG che ha mostrato un dettaglio bollente che non è sfuggito ai follower. Scopriamo di cosa si tratta

“Non dimenticarti di vestirti ogni tanto”. Questo è solo uno dei messaggi ironici che i follower hanno scritto sotto il post che la showgirl di origini americane ha postato su Instagram. L’ennesima provocazione lanciata e che non tutti hanno apprezzato. Non è la prima volta infatti che l’ex moglie di Paolo Limiti scateni il web, che si divide con opinioni contrapposte.

Ci sono ovviamente i suoi fan che apprezzano i suoi scatti, che mettono al centro dell’attenzione la sua estrema sensualità che la rende ancora oggi tra le donne più attraenti in circolazione. I numeri sui social parlano per lei, con i suoi post che spesso fanno in giro del web e che catturano l’attenzione generale dei suoi sostenitori. Che si dicono pazzi della sua forte sensualità.

Ma allo stesso tempo per lei non mancano le critiche di chi ritiene troppo spinti i suoi scatti e video che propone sui social. Soprattutto in un periodo non proprio felice per il nostro paese. Contrapposizioni che più o meno riguardano tutti i personaggi famosi dello spettacolo o della televisione. Che sono abituati a raccogliere elogi e critiche dal web.

Justine Mattera può essere considerata la regina della provocazione sui social. Non è la prima volta infatti che con un post che pubblica riesce a far parlare di se. E non solo per la sua bellezza e sensualità. L’esibire le sue curve spesso con foto senza veli da fastidio a qualche follower che non manca di sottolineare questo aspetto. “Non dimenticarti di vestirti ogni tanto” scrive un follower. “Si quando esco lo farò, anche perché fuori ci sono 8°” la risposta della showgirl.

Che spesso non resiste alla tentazione di rilanciare alle provocazioni. Insomma, quello che riproponiamo sotto è l’ennesimo post bollente che scatena da un lato le fantasie dei follower e dall’altro le critiche. Il motivo è semplice: la showgirl distesa su un tappeto tenta in una posizione alternativa una lettura complicata. Indossando però solo un maglione che lascia scoperte alcune parti del corpo. Con il gioco del vedo non vedo che fa impazzire i follower.

“Vedo quasi meglio cosí. 😂 Già portati i bimbi a scuola. Ora porto il cane. Poi lavoro un ora e vado a nuotare. Dopo, torno al lavoro. Prendo mia figlia. Preparo il pranzo. Prendo mio figlio. Due conference call. I rulli. Preparo la cena. Ho deciso che 24 ore non mi bastano più. 🤣 Voi?”. Parole che hanno riscosso consensi e critiche, anche se i follower che hanno apprezzato le sue doti fisiche sono stati superiori a quelli che hanno voluto muovere degli appunti allo scatto. Voi cosa ne pensate? Siete tra i critici o i sostenitori della showgirl?