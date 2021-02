Vediamo insieme che cosa sta succedendo al Il paradiso delle Signore, dove la notizia è davvero sconvolgente per Marta.

La soap opera che tiene incollata alla televisione davvero moltissime persone è quella del Paradiso delle signore, ma in questi giorni, sembra che stia succedendo qualcosa di davvero particolare.

Vediamo insieme con chi si potrebbe trovare Marta in America, e per la precisione a New York.

Il Paradiso delle Signore shock: Marta a New York è con lui!

La soap opera Il paradiso delle signore, in questo momento sta avendo vari intrecci amorosi che stanno lasciando senza parole tutto il pubblico dei suoi affezionati.

Come sappiano, nel storia di Vittorio e Marta, la donna si trova a New York, e nel mentre il marito si stà avvicinando sempre di più a Beatrice.

Ma la moglie del signor Conti, però sembra nascondere un grande segreto in America, e questo farà vacillare il marito, in modo molto pericolo nei confronti di Beatrice, come possiamo leggere dalle varie anticipazioni.

Il momento di avvicinamento tra i due sarà davvero magico, per via di un problema alla macchina al ritorno dal collegio per un piccolo incidente di Serena, ed accadrà sotto un celo stellato davvero romantico e bellissimo.

I due, alla fine si scateneranno in un dolcissimo bacio, proprio come ai vecchi tempi, ma il marito ripenserà poi anche alla telefonata con la moglie in America.

Si vocifera, in modo sempre più insistente che Marta a New York abbia trovato un altro uomo, d’altronde si trova li ormai da molto tempo, e forse si sentiva sola.

Ma nelle puntate che ci aspettano Marta dovrà tornare a Milano e svelerà a tutti cosa è successo a New York, e magari anche chi è questo uomo, se davvero esiste.

E voi cosa ne pensate della situazione tra Marta e Vittorio? Secondo voi la moglie del signor Conti ha un altro uomo?