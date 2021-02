GF Vip Dayane, il dettaglio nel disegno della figlia prima della morte dello zio

Spuntano dei dettagli bizzarri sulla morte del fratello della gieffina Dayane Mello: la figlia in un disegno aveva rappresentato lo zio in un modo che ha stupito tutti e Dayane lo ha raccontato ai suoi coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto.

Sono giorni difficili questi per la bella Dayane Mello la quale dopo aver appreso della morte del fratello minore ha sentito per telefono i familiari che le hanno raccontato un fatto insolito: la piccola Sofia, figlia della modella e di Stefano Sala, nel giorno della morte dello zio ha fatto uno strano disegno nel quale lo aveva rappresentato in un modo insolito. Ecco il racconto della scoperta della Mello ai suoi compagni nella chiacchierata Casa di Cinecittà.

La scomparsa di Lucas: Dayane disperata

Negli ultimi due giorni all’interno della Casa del GF Vip si sta respirando un’atmosfera pesante, dovuta all’improvvisa scomparsa del fratello minore di una tra i concorrenti.

Lucas, così si chiamava, era il giovane 26enne fratello di Dayane che in Brasile è morto in un tragico incidente stradale, andandosene decisamente prima del tempo ed in maniera del tutto inaspettata.

A Dayane la notizia è stata data davanti alle telecamere del GF Vip e non ha potuto nascondere tutta la sua disperazione nemmeno agli occhi degli altri concorrenti, che subito le si sono stretti attorno nel tentativo di confortarla e consolarla.

C’è stata però una cosa che per un attimo ha dato un po’ di sollievo dal dolore a Dayane ed è stato sentire i propri parenti che, come la modella spiega, le hanno raccontato di un disegno fatto dalla piccola Sofia poco prima di apprendere della morte dello zio.

Dayane Mello: il disegno della figlia Sofia

È stata proprio la Mello a informare la piccola della morte dello zio, come ha raccontato al termine della chiamata ai suoi coinquilini nella Casa.

“Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina” ha cercato di spiegare la gieffina alla figlia. Ma a colpire in particolar modo i telespettatori è stato quello che Dayane ha rivelato subito dopo: “Ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola in cielo. Quando Stefano (Sala, il padre di Sofia, ndr) e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva ancora niente“, ha infatti detto ai compagni increduli.

Ma Dayane non è sembrata particolarmente stupita ed infatti ha commentato l’accaduto con: “È tutto connesso. Siamo fatti di energia“.

Sui social però la storia sul dettaglio del disegno non è passata inosservata e su Twitter in queste ore sono tanti gli utenti che stanno discutendo dell’argomento, cercando contemporaneamente di fare arrivare tutto l’amore possibile a Dayane.

Dayane ha parlato del disegno che ha fatto sua figlia Sofia prima di uscire da scuola.

Al suo interno erano ritratte loro due e un angioletto sopra di loro.

E lei non ne sapeva niente della morte di suo zio.

Brividi.#tzvip #forzadayane

"Qualcuno lassù aveva bisogno di lui, forse sarà l'angelo di mia figlia. Sarà il suo angelo custode" Dayane 💔😭 #TZvip #GFvip #forzadayane

Dayane ” io sono una persona molto credente e so che siamo fatti di energia, questo è solo un passaggio. È stato bello stanotte quando ha deciso di salutarmi nello stesso momento in cui moriva”

Dayane💔#tzvip pic.twitter.com/fQ2mpa03k6 — 🌟REMO DA CESENATICO🌟 (@GIuletta_21) February 3, 2021