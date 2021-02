Meteo domani mercoledì 3 febbraio: torna l’anticiclone tropicale, ma non ovunque

Meteo domani mercoledì 3 febbraio: buone notizie in arrivo, con la presenza dell’anticiclone tropicale, ma non in tutte le regioni. I dettagli

Buone notizie meteo in arrivo. Come avevamo preannunciato negli aggiornamenti precedenti, sull’Italia è in arrivo una tregua, anche imponente dovuta alla presenza di una anticiclone subtropicale che sta mostrando già gli effetti su gran parte delle regioni in queste ore. Le soleggiate e l’aumento delle temperature riguarderanno gradualmente il Centro, ma soprattutto il Sud. Mentre al Nord rimarranno le piogge ed il maltempo e la nebbia mattutina nelle aree di pianura. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto per domani.

Al Nord la situazione peggiore, con il bollettino meteo che non offrirà molti spunti per l’ottimismo. A differenza di quanto si verificherà nel resto dell’Italia, sulle regioni settentrionali prevarrà l’instabilità, con possibili rovesci sia nella parte occidentale che in quella orientale. Liguria e Lombardia investite da rovesci anche a carattere temporalesco soprattutto nelle ore pomeridiane. Piogge sparse anche in Emilia Romagna, dove al mattino saranno previste anche nebbie che renderanno problematica la circolazione veicolare. Temperature stazionarie, a Genova toccati i 13°, valori inferiori ovunque.

Al Centro bollettino meteo che si presenterà a due facce. Possibili piogge e nuvolosità sull’area tirrenica, con peggioramenti nel pomeriggio in Toscana e parte del Lazio. Anche in Umbria tempo uggioso, nel resto delle regioni situazione serena senza particolari criticità da segnalare. In Sardegna poche le nuvole nella prima parte della giornata, schiarite dopo. A Cagliari giornata primaverile con 18°, valori di poco inferiori ovunque.

Al Sud bollettino meteo assolutamente positivo: qui la presenza dell’anticiclone subtropicale si farà sentire con maggiore forza ed insistenza. Con il sole che nella totalità delle regioni si farà sentire sin dalle ore del mattino. Sicilia e Calabria con temperature primaverili, anche in Campania e Puglia situazione molto positiva dopo giorni di pioggia e maltempo. Mari calmi e nessun problema per i collegamenti con le isole minori. Temperature in aumento ovunque, a Palermo toccati i 17°, altrove valori di poco inferiori, e comunque superiori alla media stagionale.

Tempo anomalo su tutta Italia, con questo sbalzo di temperature soprattutto al Sud che porta ad un assaggio anticipato di primavera. Nei prossimi bollettini ulteriori aggiornamenti della situazione meteo.