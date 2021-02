Justine Mattera mostra tutto in terrazza: Instagram va in tilt – FOTO

Justine Mattera ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato i follower: ennesima provocazione della showgirl di origini americane

La provocazione è una delle armi che meglio riesce ad usare, tanto che la showgirl di origini americane ha abituato i suoi follower di Instagram non solo a post bollenti e spesso senza veli, ma anche ad una forte dose di ironia che riesce a mantenere nelle apparizioni sui social. Che restano tante e quasi con cadenza quotidiana. L’ex moglie di Paolo Limiti infatti rimane tra i personaggi pubblici che maggiormente stuzzicano l’attenzione dei fan. Sia nelle sue uscite televisive che sui social appare evidente la sua freschezza fisica, ma anche la sua sensualità e delle curve che ancora oggi – a quasi 50 anni – fanno impazzire i follower. Sia con post o con delle storie, la showgirl riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico, che stravede per lei. Nell’ultimo post è apparsa in tutto il suo splendore, con uno scatto in terrazzo che ha infiammato il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ha raccolto una serie innumerevole di complimenti, ma anche migliaia di like, per il post in terrazzo che ha mostrato un dettaglio bollente che ha fatto impazzire i follower. Vestita solo con una camicetta verde ma con tante trasparenze, ha mostrato gli slip al pubblico. Un particolare che ha infiammato il web e che ha resto l’atmosfera davvero incandescente. Tanti i follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare il loro gradimento allo scatto con un like o con un messaggio. Insomma, l’ennesimo successo per la showgirl che sa bene come fare per far perdere la testa ai suoi ammiratori. “Febbraio non sembra così male a prima vista” il suo commento. Che ha raccolto una serie di risposte, anche ironiche da parte dei follower. “Guardandoti ci sembra un mese meraviglioso” hanno risposto in tanti. Raccogliendo la sua ironia ma allo stesso tempo complimentandosi con lei che rimane tra i personaggi più cliccati del web. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.