Vediamo insieme che cosa sta succedendo della super amata e seguita soap opera Il Paradiso delle Signore, che lascerà tutti a bocca aperta.

La soap opera tanto amata della Rai, ovvero Il paradiso delle signore, sembra essere arrivata ad un punto molto decisivo.

Vediamo insieme, qual’è la coppia che potrebbe abbandonare la sua partecipazione, lasciando tutti senza parole.

Il paradiso delle Signore: Arriva l’addio di una coppia che nessuno si immagina

La tanto amata fiction che va in onda sulla Rai, ha una coppia che sembrava essere arrivata, finalmente ad un bel punto fermo.

LEGGI ANCHE —-> ISOLA DEI FAMOSI: CONFERMATI I PRIMI DUE NAUFRAGHI CHE NESSUNO SI ASPETTAVA

Stiamo parlando di Luciano e Clelia, che aspettano un figlio e che erano riusciti, finalmente, ad andare a vivere insieme.

Ma, sembra che le voci sul loro conto non si fermeranno, e per questo motivo, potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di abbandonare Milano.

Dalle anticipazioni della Soap Opera, si legge infatti, che Clelia progetti la fuga con il piccolo Carletto, e grazie a Silvia, però si troverà una soluzione, con tanto di brindisi per un nuovo inizio.

LEGGI ANCHE —-> AMICI: è POLEMICA CONTRO LORELLA CUCCARINI, “E’ LA TUA RACCOMANDATA”

Forse Clelia e Luciano lasceranno la soap opera, e torneranno in futuro? Al momento ancora non lo possiamo sapere, ma sicuramente se sarà così, saremo tutti stupiti.

Scopriremo poi, che Dora diventerà la nuova capocompessa, proprio perché Clelia abbandonerà Milano.

Mentre Vittorio, dovrà cercare un nuovo contabile per lo stesso motivo, ma probabilmente il tutto dovrebbe essere, solamente momentaneo.

Insomma, le puntate che andremo a vedere saranno ricche di colpi di scena e di momenti di attenzione da parte del pubblico, anche perché ci sarà un colpo di scena da parte di Salvatore per la sua amata Gabriella.

E voi cosa ne pensate di questo possibile abbandono, anche se forse momentaneo della coppia formata da Clelia e Luciano?