Elisa Isoardi ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha mostrato dei dettagli bollenti. Post che ha fatto il giro del web

La conduttrice ha stupito tutti i follower di Instagram con un post senza veli che ha mostrato un dettaglio davvero bollente. L’ex di Matteo Salvini è stata definita irresistibile dai suoi fan che alla visione dello scatto che ha pubblicato non hanno creduto ai loro occhi. Insieme a Claudio Porcarelli per una foto inusuale ed uno shooting di altissimo livello, l’ex padrona di casa de La Prova del cuoco ha lasciato senza parole i suoi ammiratori che sul web apprezzano tantissimo le sue qualità fisiche oltre a quelle di conduttrice e professionista impeccabile. Non un periodo facilissimo per lei dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Infatti, dopo la delusione per quello che non è stato con Raimondo Todaro, in coppia solo durante l’avventura di ballo, adesso non ci sono impieghi televisivi per lei.

Elisa Isoardi al momento appare fuori dai programmi della Rai. In attesa di un ritorno alla guida di un programma tutto suo, la bellezza piemontese si diverte insieme ai follower di Instagram. Tra foto e video riesce a catturare spesso l’attenzione generale sia per quel che racconta della sua vita privata ma anche per la sua assoluta bellezza e sensualità che traspare in modo netto dalle foto che pubblica. Non è la prima volta che le accade che un suo post riesca a raccogliere migliaia di like e di commenti che fanno impazzire i suoi fan. Cosa che è accaduta anche con l’ultimo scatto che ha pubblicato insieme al reporter Claudio Porcarelli per uno shooting che rimarrà impresso nella mente dei fan. Sotto la giacca l’assenza di intimo ha scatenato l’attenzione ma anche le fantasie generali. Con il gioco del vedo non vedo che ha esaltato i follower e post che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Foto che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.