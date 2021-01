Asia Argento, la dipendenza dalla droga: confessione sconvolgente

Asia Argento da Serena Bertone confessa di aver fatto uso di sostanze stupefacenti e di aver riportato danni permanenti

Asia Argento in una lunga intervista a Oggi è un altro giorno si è raccontata a 360° parlando dei suoi successi ma anche delle sue tante debolezze. Purtroppo, la figlia di Dario Argento non ha avuto una facile e spesso ha dovuto fare i conti con ciò che non avrebbe mai pensato. Come ha spiegato la scorsa settimana dalla Toffanin non ha mai avuto un rapporto normale con la madre, tanto che più volte si è ritrovata in strada la notte insieme al suo gatto. Si è sempre sentita l’ultima della famiglia, e crescendo così con il tempo ha cercato di colmare quei vuoti nella droga e l’alcol.

Asia Argento e la droga: l’appello ai giovani

Tutto è diventato ancora più difficile con la morte della sorella, venuta a mancare in un drammatico incidente stradale. Asia Argento si è sentita sola e abbandonata e da Serena Bertone ha ripercorso qui momenti davvero inspiegabili. E’ stata a letto per circa sei mesi, in una totale depressione colmando quei vuoti con delle sostanze pesanti.

Nella puntata di giovedì 28 gennaio, la figlia di Dario Argento ha parlato anche del suo nuovo libro Anatomia di un cuore selvaggio, descrivendo per filo e per segno attimi del suo passato. “Come molti, ha ammesso, usavo le sostanze perché avevo dei forti vuoti dentro di me” .

Asia Argento li ha definiti “buchi cosmici”. Ovviamente, per non far passare un messaggio sbagliato l’attrice ha voluto lanciare anche un appello, sopratutto ai giovani: “Non lo fate, la droga vi distrugge”..

L’attrice convinta di aver subito danni permanenti

Asia Argento nella lunga intervista a Oggi è un altro giorno ha cercato di spiegare a tutti quanto si sia fatta male da sola per lungo tempo e che la droga non porta nessun beneficio anzi… “I neuroni non sono come le cellule, se si danneggiano non si ricreano”.

L’attrice ha anche spiegato che conosce tante persone che sono cadute nel suo stesso tunnel e che non sono più riuscite a tornare indietro, soprattutto di testa. La figlia di Dario Argento pensa che lei ad oggi ha riportato qualche danno anche se non gravissimo. Rispetto a qualcun altro, però, lei si è salvata grazie al suo lavoro e al cinema.