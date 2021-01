Meteo oggi mercoledì 27 gennaio: arriva una tregua, poi i giorni della merla

Meteo oggi mercoledì 27 febbraio: soleggiate sparse sull’Italia, ma rimane il freddo. Rovesci al Sud e temperature vicine allo zero. I dettagli

La giornata di oggi presenta poche criticità nel bollettino meteo, che ripercorre di gran lunga lo scenario della giornata di ieri. Con le schiarite in aumento su molte aree del paese e piccole criticità in alcune regioni meridionali. Nessuna allerta paragonabile a quanto accaduto nei giorni scorsi, con le temperature che rimarranno molto vicine allo zero e qualche locale addensamento sparso. Ci avviciniamo a quelli che vengono detti i giorni della merla, ovvero il periodo dell’anno più freddo in assoluto. Diamo uno sguardo nel dettaglio allo scenario previsto per le prossime ore, con dettagliati aggiornamenti dalle regioni.

Nelle regioni del Nord situazione abbastanza stabile, con freddo e neve presente sui rilievi alpini ed in generale su tutte le aree di confine sia orientali che occidentali. Nessuna criticità particolare da segnalare, con il bollettino meteo che conferma la giornata asciutta e le soleggiate sin dalle prime ore del mattino su tutte le aree. Piccoli addensamenti possibili nelle ore pomeridiane su Triveneto e Lombardia, per il resto soleggiate sparse. Nella sera, come nelle ore mattutine, la temperatura raggiungerà picchi verso il basso, valore massimo registrato a Genova con 10°. Termometro al di sotto sotto di questo livello ovunque.

Sul Centro Italia bollettino meteo che si caratterizzerà per ampie soleggiate registrate sulla maggior parte delle regioni. Come per l’area settentrionale, anche qui presente neve sulla dorsale appenninica e temperature rigide per tutto l’arco della giornata. Ma a differenza dei giorni scorsi il bel tempo avanzerà fino alle ore pomeridiane dove qualche locale addensamento sulla zona adriatica porterà vento ed aria gelida dai Balcani. Possibili rovesci invece previsti in Sardegna, anche se sarà Cagliari ancora una volta a far registrare la temperatura più alta con 14°.

Sulle regioni del Sud piccole criticità in mattinata sulla Puglia ed in serata sulla Sicilia. Parliamo di rovesci sparsi e di breve durata, mentre sul resto delle regioni prevarranno schiarite e bel tempo sin dal mattino. Neve presente ancora nelle aree interne e sui rilievi. Nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti nei bollettini meteo. A Palermo toccati 11°, temperature inferiori altrove.