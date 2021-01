Elisabetta Gregoraci irresistibile nell’abito scuro: “Uno spettacolo, sei divina”

Elisabetta Gregoraci ha postato una foto su Instagram che ha esaltato le sue qualità fisiche: follower pazzi della showgirl calabrese

La showgirl ha postato una foto sulla sua pagina ufficiale Instagram che non ha lasciato indifferenti i follower. Il vestito scuro indossato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip da ospite in studio ha scatenato i suoi fan. Che hanno potuto apprezzarla in tutta la sua bellezza che ha riportato in evidenza le sue curve che fanno perdere la testa a migliaia di suoi ammiratori. Che soprattutto su Instagram sono tantissimi, con il numero che cresce sempre più. Infatti sulla sua pagina ufficiale i seguaci hanno toccato quota 1,6 milioni, con la crescita che soprattutto nelle ultime settimane non si è mai arrestata. Dalla permanenza all’interno della casa de GF Vip sino all’uscita in occasione delle festività natalizie, tanto si è parlato di lei e della sua relazione mancata con Pierpaolo Pretelli. Ma anche di un possibile riavvicinamento a Flavio Briatore, che avverrebbe essenzialmente per amore di Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ha voluto compiere un passo importante per il bene di Nathan Falco, nato dalla relazione con l’imprenditore Flavio Briatore che all’inizio non ha preso proprio benissimo la notizia dell’ingresso nella casa della sua ex. Poi qualche scaramuccia che è rientrata. Adesso i due si sarebbero riavvicinati ma nel solo interesse del figlio. Intanto, tra viaggi e relax in famiglia, la showgirl di Soverato appare in tutta la sua bellezza e sensualità in tantissimi scatti pubblicati su Instagram. Nell’ultimo post che ha pubblicato, quello che fa riferimento alla sua presenza negli studi del GF Vip di lunedì scorso, ha ricevuto un successo clamoroso in termini di like e di commenti da parte di follower che si dicono pazzi di lei. E delle sue curve bollenti che non passano mai inosservate. Post pubblicato sotto, a voi ogni commento.