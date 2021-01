Selena Jennifer Castillo, 16 anni, è fuggita di casa insieme ad un’amica influencer conosciuta su TikTok. Introvabili, le due continuano a postare stories e a mostrarsi in diretta ai loro follower.

Una ragazza di sedici anni scappata di casa da più di dieci giorni, una mamma preoccupata, un’amica influencer conosciuta sul social Tik Tok – al centro delle polemiche di questi giorni dopo i drammatici fatti che a Palermo hanno portato alla morte della piccola Antonella Sicomoro. Lei, la ragazza, si chiama Selena Jennifer Castillo, e il 14 gennaio ha deciso di andarsene dalla casa di Reggello, in provincia di Firenze, senza documenti né telefonino, lasciando i genitori in preda all’apprensione. Aveva detto che sarebbe stata via soltanto due giorni, da un’amica. E invece, di lei si sono perse le tracce.

Sparita insieme ad un’amica, una diciassettenne originaria di Pisa, conosciuta su internet. Tanto che la mamma, spaventata, il 18 gennaio ne ha denunciato la scomparsa e ha preso contatti con la trasmissione Tv Chi l’ha visto, nella speranza di riuscire ad ottenere qualche informazione utile sulla figlia. Sui social sono fioccate le segnalazioni di chi afferma di averla vista, con riferimento a diversi luoghi. Una vicenda che, data la giovane età della protagonista, si gioca in gran parte attraverso la comunicazione sui social. E’ lì, su Facebook, che la mamma di Selena ha scritto un appello rivolto alla figlia: “Noi non smetteremo di cercarti“, replicato poi da una serie di messaggi riportati anche sui media locali: “Le vogliamo bene. Chiunque abbia informazioni ci aiuti“, chiedono, preoccupati, i familiari della ragazza. E proprio la dimensione alternativa rappresentata dalla realtà virtuale del mondo social rappresenta uno degli aspetti più particolari di questa vicenda, sviluppatasi in quello che a tutti gli effetti diventa sempre di più un mondo a sé, una realtà parallela in cui la popolarità corre sul filo dei like – che arrivano a decine di migliaia quando si riesce, come in questo caso, a diventare “virali“.

Sulla fuga di Selena, l’ombra dell’amica influencer. La ragazza, famosissima tra i più giovani con oltre 30 mila followers su Instagram e 60 mila su Tik Tok, in passato era già finita al centro di forti polemiche e denunciata: aveva convinto un disabile a spogliarsi durante una diretta online e lo aveva denigrato, come forma di intrattenimento rivolto ai propri followers. Un caso che aveva rischiato di finire in tragedia, visto che il ragazzo coinvolto – scosso dalla vergogna per quanto accaduto – aveva tentato di togliersi la vita.

Ma il clamore creatosi attorno a questa vicenda, invece di portare la ragazza a più miti consigli, non avrebbe fatto altro che convincerla ad alzare ulteriormente il tiro. Felice per essere finita in tv – del caso si occuparono Le Iene, presentando la diciassettenne con il nome inventato di “Jessica” – l’influencer potrebbe aver deciso – almeno così teme la famiglia di Selena – di indurre la ragazza a scappare di casa per ottenere ancora maggiore popolarità ed attenzione.

L’elemento più singolare di questa vicenda, però, riguarda il fatto che le due ragazze – introvabili nel mondo reale – siano state invece molto presenti e ben visibili sui social: “Non sono scomparsa. Sto bene!“, aveva scritto la sedicenne su Facebook per cercare di rassicurare i parenti. Soltanto la prima apparizione di una serie di interventi e dirette in cui Selena compare in compagnia dell’amica. Uno di questi mostra la ragazza fuggita di casa serena e sicura di sé, intenta a rivendicare la propria scelta di scappare dalla casa di Reggello in seguito ad un duro litigio con la madre.

Decine di migliaia di followers hanno assistito in queste ore alle loro dirette, ma per le Forze dell’Ordine localizzare la loro posizione sul territorio è rimasto difficilissimo. La ragazza, che ha utilizzato il tablet del fratello, sembra trovarsi ogni volta in un luogo diverso: camere di albergo ed appartamenti in varie città, da Milano a Torino, da Bologna a Verona.