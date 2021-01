Sara Croce, curve mozzafiato con la bionda e la bruna: “Una scelta difficile”

Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, ha postato una foto insieme alle due inseparabili amiche. Per i fan difficile scegliere la migliore

Uno scatto tra amiche e colleghe, che la Bonas di Avanti un altro ha voluto condividere con loro, ma soprattutto con i follower di Instagram. Il risultato resta quello che si poteva attendere, ossia un clamoroso successo per tutte e tre. Parliamo sia della Venere di Garlasco, compagna del calciatore Gianmarco Fiory, ma anche della bellissima Laura Cremaschi e della sensualissima Claudia Ruggeri. Un ‘tris’ straordinario per i follower che non si sono risparmiati in commenti che hanno esaltato le protagoniste della trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Che ricordiamo ripartirà il prossimo 8 marzo, dopo la fine del Grande Fratello Vip. In queste settimane stanno andando avanti senza sosta le registrazioni, che di volta in volta vedono protagoniste le bellezze del programma che sono pronte a lasciare il pubblico senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Cosa che è accaduta già con l’ultimo post che Sara Croce ha voluto condividere sulla sua bacheca. Le tre protagoniste hanno riscosso insieme un grandissimo successo, con l’attesa del pubblico che adesso sale non vedendo l’ora di poter sorridere e rimanere senza parole con un programma di intrattenimento che delizia anche con la visione di bellezze come quella della Bonas ma anche di Laura Cemaschi e Claudia Ruggeri. All’appello manca una delle protagoniste, la seconda mora, ossia Maria Mazza che non compare nello scatto. La foto – pubblicata sotto – ha esaltato i follower che di fronte a tutte e tre, belle e scollate, non ha saputo fare una scelta netta, con i consensi che si sono distribuiti su tutte e tre che anche sui solo profili riescono ad essere protagoniste. Insomma, una foto che merita di essere vista e commentata, dopo il clamoroso successo che ha raccolto su Instagram.