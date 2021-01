Meteo oggi martedì 26 gennaio: piccoli miglioramenti, ma rimane il forte freddo

Meteo oggi martedì 26 gennaio: piccoli miglioramenti in arrivo, ma rimane il forte freddo in molte regioni da Nord a Sud. Tutti i dettagli

L’ultimo martedì del mese mostra un Italia divisa in due, tra soleggiate al Nord e situazioni di maltempo al Sud. In particolare bollettino meteo abbastanza critico in Basilicata, con rovesci anche a carattere temporalesco dalla mattinata e neve sui rilievi. Possibili piogge anche in Calabria. Bel tempo sul resto delle regioni, con l’uscita di scena del ciclone atlantico che regala tratti di sereno e schiarite diffuse. Ma resta il freddo, con le temperature molto vicine allo zero e neve presente sia sulla dorsale appenninica che sulle aree di confine ed alpine. Forte vento soprattutto di Tramontana e mari molto mossi a completamento dello scenario di questa ultima settimana di gennaio. Di seguito i dettaglio con tutti gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord come anticipato sopra la situazione resterà all’insegna della stabilità, con il bollettino meteo che si caratterizza per le temperature rigida ed assenza di pioggia. Piccoli addensamenti sulle aree di confine e sui rilievi alpini, con la neve che resterà presente in molte aree. Temperature che rimarranno molto vicine allo 0 e mari mossi. Valori massimi in Liguria, con Genova che farà registrare i 10°.

Al Centro neve presente, anche copiosa, sulla dorsale appenninica, e piogge previste nelle aree interne, soprattutto lungo la costa adriatica. Migliora la situazione invece su quella tirrenica, con il sole che finalmente toccherà anche la Toscana ed il Lazio. Giornata nel complesso asciutta, anche se il bollettino meteo farà registrare anche nella giornata di oggi temperature rigide e comunque nelle medie stagionali. Anche la Sardegna godrà di ampie soleggiate e piccoli addensamenti nel pomeriggio. La temperatura massima a Roma con 11°, altrove sotto i 10°.

Sulle regioni del Sud netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi, con addensamenti e possibili piogge su Puglia e Calabria. Basilicata unica regione colpita da maltempo e possibilità di neve sui rilievi. Altrove bel tempo anche se con temperature rigide e vicine allo zero. Nessuna criticità da segnalare nei collegamenti con le isole minori, a Palermo valori massimi che sfioreranno i 14°, a Napoli 12°. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi bollettini.