Selvaggia Roma già pensa all’estate: il bikini è da sogno, fan scatenati

Selvaggia Roma ha postato un bikini bollente che la proietta già alla prossima estate. La web influencer ha mostrato delle curve da sogno

Una foto della web influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scatenato le fantasie dei follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento al post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. La sua presenza nella casa del GF Vip non è durata tanto probabilmente a causa dei suoi continui screzi con alcuni coinquilini che non le hanno permesso di conquistare consensi nel pubblico. L’eliminazione dal programma condotto da Alfonso Signorini non è stata un dramma per lei, che soprattutto sui social ha continuato a godere di una forte popolarità e di un elevato gradimento. Tanti i post che hanno fatto il giro del web dalla sua uscita dal reality, e che le hanno confermato di essere un personaggio pubblico molto apprezzato. Cosa che è accaduta anche per la foto in bikini che ha proiettato la sua mente e quella dei follower alla prossima estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma ha conquistato i fan con uno scatto che ha messo in risalto le sue curve. La web influencer non è nuova a certi successi sui social, in quanto soprattutto su Instagram riesce spesso a catturare l’attenzione generale con foto o video che fanno il pieno di like e commenti che esaltano le sue qualità fisiche. Anche con l’ultimo post che ha pubblicato ha riscosso un altissimo gradimento, con i complimenti dei fan che non sono mancati. Il suo desiderio di estate e di mare ha preso il sopravvento, mostrandosi in tutta la sua bellezza e sensualità. Il costume non ha coperto tutte le sue curve abbondanti, e diciamo pure che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Sin dal momento della pubblicazione l’entusiasmo generale è stato elevato. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.