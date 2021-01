Vediamo insieme l’immagine che ha pubblicato, la bellissima Elisa Isoardi, dopo il suo allenamento, dove la maglietta è biricchina.

Una donna bellissima ed una bravissima presentatrice televisiva, stiamo parlando di Elisa Isoardi.

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato di recente, dove si nota un dettaglio in particolare, che ha lasciato tutti senza parole.

Elisa Isoardi: l’allenamento è bollente per via della maglietta

Una donna bellissima e molto sensuale, stiamo parlando di Elisa Isoardi, che i questo momento, una volta terminata la sua esperienza con il programma Ballando con le Stelle è ferma.

Nelle ultime giornate, l’abbiamo vista fare un incursione nel tg satirico di Striscia la Notizia, forse in arrivo qualche bella novità con Mediaset? Ancora non si conosce il suo futuro lavorativo.

Si era parlato di un programma tutto suo, per la nuova edizione di Check up, ma poi non si è confermata la messa in onda.

Nel pomeriggio di oggi, come lei stessa ha preannunciato, la potremmo vedere in una bellissima e molto intensa intervista nel programma condotto da Silvia Toffanin, ovvero Verissimo.

Parlerà anche della fine della sua relazione con Matteo Salvini, dove ha dichiarato che ha impiegato molto tempo per voltare pagina.

Ma torniamo alla fotografia super sensuale che ha pubblicato in queste ultime ore, sul suo profilo social di Instagram.

Elisa ha appena terminato il suo allenamento, ma la maglietta in modo sensuale, mostra una profonda scollatura dove si vede il suo florido décolleté.

Il viso è ovviamente sudato, e lei da l’appuntamento ai suoi follower nell’intervista di oggi pomeriggio.

E voi cosa ne pensate di Elisa Isoardi come presentatrice? Vi dispiace che al momento non avete modo di vederla i nessun programma?