Grandi ospiti nella puntata di Verissimo del 23 gennaio: Silvia Toffanin incontra Emma e Alessandra Amoroso e Asia Argento

Manca ormai pochissimo per una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin il 23 gennaio incontrerà nel suo salotto, come sempre, tanti volti noti dello spettacolo. La scorsa settimana, la conduttrice ha intervistato Pupo, Matilde Brandi e Fiammetta Cicogna. Nella puntata di domani, le emozioni non saranno da meno, infatti, troveremo due grandi big della musica italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Emma Marrone e Alessandra Amoroso a Verissimo

Le anticipazioni di Verissimo del 23 gennaio, ci fanno sapere che arriveranno due grandissime cantanti. Stiamo parlando di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che come è noto a tutti, oltre ad essere due artiste sono anche molto amiche. Infatti, prima di sedere nel salotto di Silvia saranno anche ad Amici per salutare i ragazzi della scuola e dar loro la giusta carica per continuare a studiare ed impegnarsi

Le due giovani si conoscono da più di 10 anni, e oltre a parlare della loro carriera sicuramente dalla Toffanin rivivranno le emozioni vissute proprio nella scuola più famosa d’Italia. Di recente, hanno anche pubblicato una canzone insieme “Pezzi di cuore” e sembra che abbiano in procinto un tour insieme, appena la situazione relativa all’emergenza sanitaria sarà risolta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Gli altri ospiti della puntata

Emma Marrone e Alessandra Amoroso non saranno le uniche ospiti che prenderanno parte alla puntata del 23 gennaio. Infatti, le anticipazioni di Verissimo fanno sapere nel salotto di Canale 5 arriverà anche l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. La modella ha annunciato da poco di essere in attesa di 25 settimane e che presto diventerà mamma per la prima volta e renderà papà il compagno Marco Roscio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)



Ma le emozioni non finiscono qui, perchè sarà la volta anche di Asia Argento. La figlia del grande regista, si racconterà a 360° senza mezze misure e parlerà della sua vita privata e sentimentale. Negli ultimi anni, purtroppo, ha dovuto superare molte difficoltà, dal caso Harvey Weinstein alla morte del compagno Antony Bourdain. Infine, sarà la volta anche di Elisa Isoardi, reduce del grande successo di Ballando con le stelle