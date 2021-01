Vediamo insieme quale immagine ha pubblicato in queste ultime ore la bellissima Martina Stella che ha lasciato senza parole per il dettaglio

Lei è una bella donna e mamma, che non ha problemi a mostrarsi in modo sensuale e sexy sul suo profilo social di Instagram.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultime ore.

Martina Stella su Instagram: la giacca si apre ed il dettaglio non sfugge

Una bellissima donna che ha iniziato il suo grandissimo successo quando era una giovane ragazza, stiamo parlando di Martina Stella.

E’ sempre molto amata dal pubblico, ed il suo profilo social è seguito da ben oltre 490 mila persone.

In questi ultimi anni ha deciso di stare accanto alla figlia ed al suo compagno, ma tramite Instagram, non lascia mai soli i suoi follower.

Pubblica molto spesso, scatti del suo lavoro, quindi momenti molto sensuali ma allo stesso tempo anche scatti privati della sua famiglia.

Nelle ultime ore, però ha pubblicato una particolare immagine che ha lasciato tutti senza parole, dove Martina si trova in ginocchio su di un letto.

Indossa una giacca a quadretti bianca e nera, ma che si apre in modo molto malizioso sul suo décolleté e lascia scoperto il reggiseno nero.

Al di sotto indossa solamente l’intimo e le sue gambe sono in primo piano, indossa anche un paio di stivaletti neri.

Tutte e due le fotografie hanno lasciato il web senza parole, per via della sua immagine sensuale ma per nulla volgare.

E voi cosa ne pensate delle fotografie che ha pubblicato Martina Stella sul suo profilo social di Instagram?