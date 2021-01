Marina La Rosa festeggia il suo compleanno su Instagram: “Sono fuori luogo”

Marina La Rosa ha voluto ‘festeggiare’ il suo compleanno con i follower di Instagram, postando una foto senza veli ed un lungo messaggio

L’ex concorrente del Grande Fratello è molto attiva su Instagram. Seguita da oltre 80mila follower, ha voluto ‘festeggiare’ con loro il suo 44esimo compleanno. Di lei si ricordano gli inizi della sua carriera che l’ha portata a diventare un attrice famosa ed apprezzata. La partecipazione al primo reality italiano, quello per intenderci che vide la partecipazione tra gli altri di Pietro Taricone, le ha consentito di muovere poi i primi passi in televisione. La mancata relazione con l’attore di Frosinone, scomparso in un tragico incidente nel 2010, appassionò gli spettatori che cominciarono a seguire il programma con grande interesse. Di quella edizione fortunata del programma si ricorda la condizione di Daria Bignardi e la partecipazione di Marco Liorni. Da li i successivi programmi che non hanno avuto lo stesso effetto sui telespettatori. Ma come detto il personaggio dell’attrice messinese è cresciuto nel corso degli anni.

Marina La Rosa ha compiuto 44 anni. Con un lungo post su Instagram ha voluto rendere partecipi i follower. Una sorte di liberazione per lei che ama uscire fuori dagli schemi: “Sono fuori luogo. Da oggi forse anche fuori tempo. Sono io. Non voglio più sentirmi addosso le aspettative degli altri, alte prestazioni, alti fatturati, una vita ‘wow’ come direbbe mia nipote. Non voglio una vita a 5 stelle. Tutto ciò mi mette addosso ansia”. Una dichiarazione che ha lasciato senza parole i fan, che come detto continuano a seguirla con tanta passione ed interesse. Con il lungo post ha voluto mettere in chiaro delle situazioni personali della sua vita, ma anche rimarcare le ambizioni che non le mancano: “Non voglio più che nessuno si aspetti la versione migliore di me. Io. Voglio essere io. Solamente, semplicemente io. Oggi è l’anno dei gatti, quelli in fila per sei col resto di due. Auguri a me”. Post che abbiamo pubblicato sotto e che come sempre lasciamo commentare a voi.