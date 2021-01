Meteo oggi lunedì 18 gennaio: prima una tregua, poi ancora maltempo. La settimana

Meteo oggi lunedì 18 gennaio: una piccola tregua prima del ritorno del maltempo sull’Italia. Intanto rimane il freddo su molte regioni. Tutti gli aggiornamenti

La nuova settimana si apre con uno scenario meteo non troppo diverso da quella appena conclusa. Con il forte freddo soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Ma ci saranno poi, a partire dai prossimi giorni, delle novità. Che porteranno prima una tregua e poi ancora un’ondata di maltempo ed instabilità. La giornata di oggi resterà caratterizzata dal freddo e dalle temperature gelide, con possibili nevicate anche a bassa quota anche al Sud, in particolar modo su Puglia e Basilicata. Sul resto della penisola soleggiate sparse, anche in Sardegna e Campania che nei giorni scorsi hanno fatto registrare maltempo diffuso.

Piogge anche in Sicilia, sole al Nord. Anche per la giornata di domani martedì 19 la situazione non cambierà di molto, con i miglioramenti visibili in quanto a stabilità, ma resterà il freddo su tutto il territorio nazionale. Mercoledì 20 gennaio lo scenario comincerà a cambiare, con la minaccia maltempo che si rifarà viva anche sulle regioni settentrionali, con il ciclone freddo che farà velocemente ritorno verso i Balcani.

Meteo ad una svolta nella giornata di giovedì 21 gennaio, con il maltempo che si riprenderà la scena, sempre a partire dalle regioni settentrionali. Possibili nevicate sui rilievi e nelle aree di confine, piogge su Lombardia Piemonte e Liguria, ma anche nelle aree orientali. Piccole perturbazioni nell’area adriatica, sole e bel tempo al Sud. Nella giornata di venerdì 22 la perturbazione aumenterà, con la pioggia che dalle regioni del Nord si espanderà anche al Centro e parte del Sud. Calabria e Sicilia continueranno ad avere tempo asciutto e poche insidie da affrontare.

Ci avviciniamo con la nostra analisi meteo al fine settimana prossimo, con il sabato 23 che potrebbe portare a dei lievi miglioramenti, con le piogge che rimarranno soprattutto nella parte centrale della penisola. Temperature che rimarranno abbastanza stabili, anche nella giornata di domenica 24 gennaio. Che sarà molto simile a quella del sabato, con lievi miglioramenti sull’area meridionale. Ma per ulteriori ed approfonditi aggiornamenti rinviamo ai prossimi bollettini quotidiani che vi aggiorneranno sulla situazione ogni 24 ore.