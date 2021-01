Francesca Cipriani in una recente intervista a libero ha parlato per la prima volta di un dramma che ha vissuto da ragazza

La show girl, conosciuta da tutti per la sua prorompenza fisica e per le varie ospitate nei salotti televisivi Mediaset, questa volta ha lasciato tutti davvero senza parole. Siamo abituati a vedere Francesca Cipriani sempre sorridente e con la battuta pronta ma in questo caso a Libero ha raccontato un dramma scioccante del suo passato. L’ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato per la prima volta di aver subito degli abusi dopo essere stata sequestrata…

Francesca Cipriani: “So cosa significa la parola violenza”

Da giovedì 21 gennaio, Francesca Cipriani ritornerà sul piccolo schermo accanto a Andrea Pucci ne La pupa e il secchione su Italia1. La show girl, si è detta pronta per questa nuova avventura e dopo un lungo periodo di pausa, dovuto alla pandemia non vede l’ora di rimettersi in gioco.

Intervistata dal quotidiano Libero, come già detto in precedenza, Francesca si è lasciata andare a confidenze mai rivelate prima e che potrebbero sicuramente far cambiare idea a molte persone, che la conoscono solo come personaggio costruito nei salotti. La Cipriani ha ammesso che in passato ha subito una violenza sessuale sul posto di lavoro e dallo spavento è svenuta.

Il proprietario dopo un po’ di tempo mi ha sequestrata, chiusa, e mi stava violentando. So cosa significa. Sono svenuta. Lui allora si è preoccupato, mi ha sentito il polso e si è fermato. È stato denunciato”.

La show girl vittima di bullismo

Durante la lunga chiacchierata con Libero, Francesca Cipriani ha ammesso che nonostante siano trascorsi tanti anni quel dolore che ha provato è ancora presente nella sua testa. “Le cicatrici non si rimarginano. Mi hanno aiutata i miei genitori, mi sono data forza da sola“.

Inoltre, ha voluto ricordare anche il periodo difficile dell’adolescenza, dove a scuola veniva bullizzata dai compagni, perchè un pò in carne e per una malformazione al seno. La Cipriani soffriva della Sindrome di Polland. Ora, dopo tutti gli interventi a cui si è sottoposta per aumentare il volume del proprio seno, si sente finalmente una donna felice e soddisfatta.