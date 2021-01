Vediamo cosa ha dichiarato direttamente Milly Carlucci, sul motivo dell’assenza di Guillermo Mariotto al programma Il Cantante Mascherato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Il nuovo programma condotto dalla super amata Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato, inizierà a breve.

Ma in molti si sono chiesti come mai, tra i giudici non ci fosse, Guillermo Mariotto, come in precedenza, e finalmente Milly ha deciso di spiegare cosa stà succedendo.

Milly Carlucci shock: svela perchè Guillermo Mariotto non sarà al Cantante Mascherato

Dopo un po’ di attesa, finalmente inizierà la nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero, Il cantante mascherato.

LEGGI ANCHE —> ELEONORA DANIELE DURANTE LA DIRETTA FA INTERVENIRE IL MEDICO: ANSIA IN STUDIO

La bravissima padrona di casa, nel corso di questi giorni, e per la precisione prima della fine dell’anno ha già svelato quali saranno le maschere in gara.

Successivamente ha dato anche conferma, per quanto riguarda la giuria che sarà presente in studio, ovvero Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna.

In molti, però, hanno notato la mancanza del super amato Guillermo Mariotto, e sembra che al suo posto potremmo trovare una nuova entrata, ovvero Costantino Della Gherardesca.

LEGGI ANCHE —> ISOLA DEI FAMOSI 2021: GRANDI ABBANDONI PRIMA DELL’INIZIO

In queste settimane, si sono fatte moltissime ipotesi, su quali fossero le motivazioni di questa assenza importante.

Molti, sul web, avevano indicato che il comportamento di Guillermo durante Ballando con le Stelle, non fosse piaciuto molto.

E successivamente, che ci sia stato una sorte di lite, con la padrona di casa, Milly Carlucci, e proprio per questo motivo è voluta intervenire direttamente lei a fare chiarezza.

Milly ha deciso di fare un video, sul suo profilo social di Instagram, spiegando cosa fosse realmente successo.

Le parole sono state le seguenti:

“Non c’è stata nessuna diatriba e nessuno scandalo…..Lo vogliamo perseverare”

Di seguito, poi vedrete il video completo che ha pubblicato Milly, ma sostanzialmente dice che non hanno assolutamente litigato, e che sono tutte voci del web.

Ha continuato dicendo, che si è divertita molto a sentire le varie voci che ci sono state in queste ultime settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Insomma, tutti si è concluso nel migliore dei modi, e nessuno ha litigato, è stata solamente una decisione presa con il consenso di tutti gli interessati.

E voi cosa ne pensate dell’assenza di Guillermo Mariotto nel programma Il Cantante Mascherato? Se venisse confermata la presenza di Costantino Della Gherardesa, vi piacerebbe?