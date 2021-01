Svelato il presunto cachet incassato da Maria De Filippi durante l’ospitata in Rai di Fabio Fazio a Che tempo che Fa

Maria De Filippi lo scorso 10 gennaio è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa. Per ora è la sua seconda ospitata in Rai, vista anche la partecipazione nel salotto di Mara Venier. Due appuntamenti importanti per Queen Mary, dove oltre a parlare della sua infanzia e del suo passato ha voluto precisare anche alcune cose. Maria, ha voluto rispondere a tutti coloro che la scorsa settimana l’hanno criticata a C’è posta per te. Durante, la puntata, si è alzato un vero polverone mediatico per via degli ospiti e pubblico senza mascherine. Un altro grande dilemma riguarda anche il presunto cachet ricevuto proprio da Fazio.

Maria De Filippi e le storia di C’è posta per te

La conduttrice Mediaset ha specificato che ogni anno a C’è Posta per te, scrivono almeno 500 o 600 persone al giorno e per scegliere la storia giusta, fanno un lavoro molto particolare. Tutto lo staff, fa presente Maria De Filippi lavora tutto l’anno senza mai fermarsi. Maria ha precisato anche che incontra tutti gli ospiti che poi saranno in studio e dalle puntate in onda è possibile notare anche un dettaglio particolare.

“Se guardate bene i dettagli, vi accorgete che in alcune storie sono più abbronzata, in altre ho i capelli più lunghi e in altre ho i capelli più lunghi e in altre più corti. Appunto perché registriamo in tempi diversi”. Ciò significa che alcune puntate sono stare registrate in estate, periodo in cui la mascherina non era obbligatoria.

Il cachet percepito da Fabio Fazio

Avere Maria De Filippi in Rai non è di certo semplice. Infatti, spesso si è parlato di cachet stellari ma anche di problemi tra le due reti. Questa volta, però, pare non ci sia stato nessuno dei due problemi. Secondo Dagospia, la conduttrice non ha percepito nessun guadagno e la sua presenza è stata totalmente gratuita.

Dunque, Maria ha scelto di trasferirsi momentaneamente a Viale Mazzini solo per il piacere di farlo e scambiare due chiacchiere con due persone con cui è molto legata: Fabio Fazio e Maria Venier.