Elodie, il saluto ai follower è da perdere il fiato: “Oggi c’è il sole”

Elodie ha pubblicato una serie di Instagram Stories che hanno esaltato la sua bellezza e sensualità, lasciando i follower senza parole

La cantante romana ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Molto attiva sui canali social, possiamo dire che è stata lei una delle protagoniste assolute di questo 2020 appena concluso, ma anche dell’inizio del nuovo anno. La compagna di Marracash ha stupito il pubblico per le sue qualità artistiche che sono davvero notevoli. Una voce che ha impressionato sin dalla sua apparizione al Festival di Sanremo, con il pubblico che ha potuto apprezzarla anche per via delle sue qualità fisiche. Insomma, parliamo di una delle donne più cliccate e ricercate di questi mesi. Fan pazzi di lei per la sua voce, follower per la sua bellezza e sensualità. Nella serie di storie che ha pubblicato è emersa anche la sua simpatia, con l’aspetto caratteriale che contribuisce a renderla perfetta, una donna capace di far perdere la testa a migliaia di follower.

Elodie ha stupito tutti i follower di Instagram con le storie che ha pubblicato e che hanno messo al centro dell’attenzione le sue qualità fisiche. Doti che nel corso dei mesi le hanno permesso di scalare le posizioni nella classifica del gradimento dei follower che adesso più che mai stravedono per lei. Amica di Diletta Leotta, spesso insieme hanno le due si sono divertite anche scambiandosi di ruolo. Con la giornalista che diventa cantante e la cantante che prende il suo posto. Simpatici siparietti che hanno divertito il pubblico del web. Nelle ultime storie la cantante ha sbalordito prima con un saluto ai follower con il vestito aderente che ha mostrato il fisico perfetto. Poi con un primo piano in una giornata di sole che ha contribuito a farla brillare in tutta la sua straordinaria perfezione. Pochi secondi che hanno fatto innamorare i follower.