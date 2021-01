Vediamo insieme che cosa aveva promesso, e poi fatto ieri sera, la bella Anna Falchi per la vittoria della Lazio, stupendo tutti!

Lei è una bellissima donna del mondo dello spettacolo, e molto amata dal pubblico, ma soprattutto è una grandissima tifosa di calcio, in particolar modo della sua Lazio, stiamo parlando di Anna Falchi.

Vediamo insieme che cosa è successo ieri sera, dopo la vittoria al derby, e quale era la promessa che aveva fatto, lasciando tutti senza parole per lo spettacolo.

Anna Falchi senza veli per la vittoria della Lazio: tutto in bella vista

Oltre ad essere una bravissima attrice, è anche una showgirl ed una presentatrice televisiva, insomma Anna Falchi ha mille doti.

Ma è prima di tutto, una tifosa di calcio, ed in particolar modo, come sappiamo della sua squadra, la Lazio.

Non ha mai avuto problemi a mostrarsi con indosso, la maglia o la sciarpa della squadra del cuore, ma questa volta, ha fatto qualcosa in più.

Ieri sera si giocava il derby della Capitalo, ovvero Lazio Roma, ed Anna, aveva fatto una particolare promessa ai suoi numerosi follower di Instagram.

La sua pagina, è infatti seguita da ben 465 mila persone, ed Anna, non poteva che non farsi immortalare così, dopo la vittoria della Lazio per 3 a zero sulla Roma.

Ma veniamo alla fotografia, Anna è completamente senza veli, e le mani sono l’unica cosa che copre il suo florido e prosperoso décolleté.

Indossa una mascherina con i colori della sua quadra del cuore, ed i capelli sono sciolti lungo le spalle.

L’immagine ovviamente, nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto molti commenti e segni d’apprezzamento.

Secondo voi, Anna ha fatto bene a mantenere la promessa che aveva fatto ai suoi follower? La trovate anche voi bellissima e per nulla volgare?