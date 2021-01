Karina Cascella ha pubblicato una foto su IG che ha mostrato tutte le sue qualità fisiche: curve bollenti che hanno fatto il giro del web

La showgirl ha pubblicato una foto che ha messo in evidenza un dettaglio bollente che non è sfuggito ai follower di Instagram. Da tempo il successo della bionda campana è in forte crescita su Instagram, successo che viene certificato dai tanti like e commenti che si possono notare sotto i post che pubblica. O semplicemente dal seguito che hanno le sue storie. Insomma, parliamo di un personaggi pubblico che nel corso degli anni ha acquisito la notorietà giusta che adesso le permette di essere seguitissima anche sul web. Non è la prima volta che le accade che un suo post venga preso d’assalto dai follower, che ne apprezzano le qualità fisiche che attirano l’attenzione di migliaia di follower. L’ultimo in particolare ha stuzzicato le fantasie dei suoi fan.

Karina Cascella ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve, che come detto sono state molto apprezzate. La showgirl da tempo è un personaggio molto seguito su Instagram. Basta seguire la sua pagina ed i post che pubblica per rendersene conto. L’ultimo postato in ordine di tempo ha scatenato i follower, che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto in intimo che ha messo in evidenza le sue curve bollenti ed una sensualità e bellezza che ha fatto impazzire i fan. Che come detto restano tantissimi e che si sono detti pazzi di lei. Commenti che hanno esaltato la sua carica sexy che è emersa dalle trasparenze dell’intimo, che davvero ha lasciato poco spazio all’immaginazione. “Ma sei pazza, così ci fai prendere un colpo” ha commentato un follower allo scatto che abbiamo pubblicato sopra. E che come sempre lasciamo commentare a voi dopo il grandissimo successo ottenuto sui social.