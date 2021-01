Lei è bellissima e con il passare degli anni diventa ancora più sensale, e la fotografia che ha pubblicato ha lasciato tutti senza parole.

Sabrina Salerno ha iniziato la sua carriera molti anni fa e ad oggi è ancora sulla cresta dell’onda.

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Sabrina Salerno “Viziata”: La maglietta bagnata mostra un dettaglio intimo

Come tutti sappiamo, la bellissima Sabrina Salerno ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come showgirl e piano piano ha poi iniziato anche con i film culto degli anni 80 e 90.

La sua bellezza, ovviamente è sempre stata prorompente, ma sembra per lei che il tempo non passi mai.

In questi ultimi anni, continua ad avere un enorme successo in tutto il mondo grazie alla sua musica.

Sabrina è anche molto attiva sul suo profilo social di Instagram, dove pubblica momenti della sua vita privata, oltre che lavorativa.

Ma torniamo alla fotografia che in queste ultime ore, ha bloccato il web, perchè davvero molto sensuale, quasi illegale, come qualcuno l’ha commentata.

La bellissima showgirl, indossa una maglietta bianca con la scritta nera “Viziata” ed è completamente bagnata, tanto da notare dei dettagli intimi del suo florido e prosperoso décolleté.

Il trucco evidenzia il suo sguardo sensuale, come il rossetto che esalta le sue labbra carnose, Sabina non ha davvero nulla a che invidiare alle ragazze di vent’anni.

E voi cosa ne pensate della fotografia che ha pubblicato Sabrina Salerno in queste ultime ore? Anche per voi il tempo per lei sembra non passare mai?