Sabrina Salerno, la maglietta bagnata mostra tutto: “E l’oculista si arricchisce”

Sabrina Salerno ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto rapidamente il giro del web: è sempre lei la “miss maglietta bagnata”

La cantante è da tempo uno dei personaggi pubblici più cliccati sul web, con i suoi post che raccolgono vere piogge di like e commenti da parte dei follower che si dicono pazzi di lei. Ormai da mesi rimane protagonista assoluta su Instagram grazie alle sue apparizioni con foto e video che non rimangono inosservate. Durante tutta l’estate ha deliziato i fan con scatti a dir poco bollenti che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche che lasciano senza fiato. La 52enne ligure è stata per anni una vera icona sexy: cantante ed attrice ha fatto sognare con le sue curve bollenti intere generazioni negli anni novanta. Poi per qualche anno aveva fatto perdere le sue tracce, per poi tornare alla grande nello scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno ha vissuto un 2020 importante. Se non fosse per l’emergenza Coronavirus che ha sconvolto le vite di milioni di italiani, si potrebbe parlare per lei di un anno perfetto. Prima la crescita esponenziale su Instagram, poi la partecipazione al Festival di Sanremo come spalla di Amadeus nella conduzione. Poi l’esplosione definitiva sui social e qualche apparizione ancora in televisione. La scorsa estate è stata per lei un’avventura straordinaria, condotta tra mare sole e bikini mozzafiato e curve bollenti. Nell’ultimo post ha presentato ai follower una sorta di sua ‘specialità’, ossia la foto in maglietta bagnata. L’effetto è stato quello di sempre, con migliaia di like e commenti allo scatto. Anche ironici ma mai volgari.

Tutti ad evidenziare la perfezione fisica della cantante e delle curve che hanno lasciato senza parole. Tra tutti c’è stato “E l’oculista si arricchisce”, frase che ha fatto sorridere il web e probabilmente anche la diretta interessata. La foto in maglietta bagnata bianca che ha mostrato praticamente tutto, ha avuto come suo commento: “Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri, mentre i nostri ci stanno dietro”. Scatto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi la parola.