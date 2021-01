Mercedesz Henger, curve da capogiro in evidenza: “Voglio rinascere altalena”

Mercedesz Henger ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha mostrato un dettaglio bollente che non è passato inosservato

La web influencer sempre più protagonista dei social con un post che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Follower pazzi della figlia di Eva che nel corso degli anni è riuscita a costruirsi un personaggio che è diventato celebre non solo per merito della madre famosa. Fidanzata con Lucas Peracchi, la 29enne influencer ha conquistato il pubblico del web e della televisione a suon di post bollenti che hanno messo spesso in risalto le sue doti fisiche.

Oggettivamente parliamo di una bella ragazza, che riesce a far parlare di se grazie alla sua sensualità che mostra soprattutto nei post che pubblica sul web. Foto e video, ma anche tante storie, che ne fanno apprezzare il suo carattere che la porta ed essere tra i personaggi pubblici più amati del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger ha stupito i follower di Instagram con l’ultimi post che ha pubblicato e che ha riscosso un successo clamoroso sul web. In queste settimane difficili, tra chiusure e restrizioni a causa dell’emergenza Coronavirus, la figlia di Eva sta risentendo molto della situazione. E per questo motivo resta molto attiva sui social, riproponendo spesso foto dell’estate che ne mostrano perfezione fisica e curve bollenti. Molto spesso è stata anche ingiustamente criticata per il suo aspetto fisico che tanti follower hanno definito ‘poco femminile’ o con troppi muscoli.

Accuse che la bella Mercedesz ha rispedito con forza al mittente mostrando tutta la sua femminilità e la sensualità che come detto fa impazzire i suoi ammiratori che sulla rete crescono sempre di più. Nell’ultimo post sull’altalena ha mostrato un dettaglio che ha fatto impazzire il web. Parliamo del suo lato b che è apparso in bella mostra e che le ha fatto guadagnare tantissimi commenti di approvazione che hanno certificato ancora una volta il suo successo su Instagram. “Voglio rinascere altalena” ha commentato in modo ironico un follower alla visione del post. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.