Cristina Marino mette in mostra il fisico perfetto e sopratutto uno scorcio di seno con una foto social che accende i bollenti spiriti dei suoi followers.

Cristina Marino non perde occasione per mostrare il suo fisico perfetto sui social. La bella compagna di Luca Argentero ha putato tutta la sua carriera sul fisico e nonostante il freddo milanese compare spesso seminuda sui social. Questa volta l’attrice e modella ha deciso si posare in topless davanti allo specchio mostrando una sensualità invidiabile. Con una mano si copre il seno ma qualcosa sfugge accendendo l’animo dei tantissimi followers. Molti le fanno i complimenti per il fisico perfetto e gli addominali scolpiti, soprattutto considerando che Cristina è diventata mamma di Nina Speranza solo 7 mesi fa. Dopo pochi mesi dal parto ha ripreso gli allenamenti e oggi grazie anche ad una alimentazione super controllata è tornata in piena forma. C’è da dire che Cristina oltre ad essere un’attrice ha intrapreso anche una carriera nel fitness, creando una App di allenamenti. Lo sport è la sua principale passione e ha voluto creare questo progetto per condividere i workout che esegue ogni giorno con tutti i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

E se sui social si mostra sempre sexy, seminuda e provocante nella vita privata è tutta di Luca Argentero. La coppia si è conosciuta sul set del film “Vacanze ai Caraibi” nel 2015 e da allora è inseparabile. Un amore nato in modo inaspettato e diventato presto importantissimo. Luca e Cristina avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno, dopo l’arrivo della loro primogenita Nina Speranza, ma le restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 hanno rimandato il loro sogno d’amore.