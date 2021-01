Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato, Chiara Ferragni che ha lasciato senza parole per il bacio, ma non c’è Fedez con lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Lei è una donna molto importante nel mondo dei social, ma non solo, stiamo parlando di Chiara Ferragni.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultime ore sul suo profilo social di Instragram, mentre lo bacia con passione, ma non è suo marito.

Chiara Ferragni pubblica il bacio appassionato con “Lui” ma non è Fedez

Come tutti sappiamo, la super seguita icona di stile Chiara Ferragni è in dolce attesa del suo secondo figlio dal marito Fedez.

Il piccolo Leone è contento dell’arrivo della sorellina, perchè come sappiamo è una femminuccia che arriverà a breve in casa, per allietare ancora di più questa bellissima famiglia.

Nelle scorse ore, però è successo qualcosa di abbastanza spaventoso, perchè mentre stavano facendo una passeggiata nel bosco, Chiara, come lei stessa ha indicato è scivolata ed ha avuto un piccolo incidente.

Per sicurezza, come è giusto che sia è andata a fare una ecografia di controllo per verificare che tutto procedeva per il meglio, e per fortuna così è stato.

Ma torniamo alla fotografia che Chiara ha pubblicato in queste ultimissime ore, dove viene baciato dal suo “uomo” con tanta passione e lei mette come dedica che vorrebbe tanti momenti come questo.

Ma chi c’era con lei, questa volta non era Fedez, ma un’altro uomo importantissimo per lei, ovvero il piccolo Leone.

Insomma Chiara Ferragni è una donna e mamma davvero molto innamorata del piccolo Leone, e di Fedez, e tutti attendono l’arrivo della sorellina, del quale ancora non si conosce il nome.

Anche voi, se siete mamme, adorate quando i vostri figli vi baciano ed abbracciano in questo modo?