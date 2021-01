Meteo oggi domenica 10 gennaio: un nuovo ciclone sull’Italia. I dettagli

Meteo oggi domenica 10 gennaio: un nuovo ciclone si abbatte sull’Italia, maltempo diffuso su molte regioni. I dettagli

Peggioramenti in atto nella seconda domenica del mese, e bollettino meteo che presenterà un Italia a due facce con la giornata che si troverà asciutta al Nord e maltempo al Centro Sud. Neve ancora presente sui rilievi, con maltempo in Toscana ma anche sulle altre regioni del Centro. Al Sud pioggia su Basilicata Campania e parte della Puglia. Soleggiate su Sicilia e Calabria. Ma diamo uno sguardo a quello che ci aspetterà nelle prossime ore con aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord giornata abbastanza soleggiata, con il bollettino meteo che finalmente sarà clemente dopo giorni non particolarmente positivi. Temperature ancora basse a confermare la media stagionale, ma nel complesso le schiarite prevarranno a differenza delle criticità delle scorse ore. Venti di Bora e Grecale soffieranno sulla gran parte delle regioni del Nordest e del Nordovest, piccoli addensamenti nel pomeriggio ma nessun rischio pioggia. Valori massimi compresi dai 3° di Aosta ed i 7° di Genova. Nebbie mattutine possibili su Piemonte e Val Padana, ma in rapido dissolvimento nel corso delle ore.

Al Centro situazione in peggioramento con maggiore insistenza rispetto al resto d’Italia, con le nuvole che avranno ampio spazio sulla totalità delle regioni. Neve presente sugli Appennini ma anche a bassa quota a partire dalla serata, Non mancheranno però anche le piogge insistenti principalmente su Toscana Abruzzo e Marche. Addensamenti sul resto delle regioni, in particolar modo sull’area adriatica. Temperature in diminuzione, venti moderati e mari mossi, soprattutto nell’area tirrenica. Valori massimi compresi dai 13° di Cagliari ai 4° di L’Aquila.

Al Sud il bollettino meteo resterà critico su parte della regioni. Pioggia anche a carattere temporalesco su Campania Basilicata e Puglia, soleggiate invece su Sicilia e Calabria che godranno di soleggiate primaverili. Mari poco mossi e venti deboli su tutte le regioni. Temperature in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi e nei valori massimi comprese tra i 20° di Palermo ed i 7° di Potenza. Non agevoli i collegamenti con le isole minori. Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti per la prossima settimana che mostrerà ancora delle sorprese in questo piovoso mese di gennaio.