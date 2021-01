Meteo oggi lunedì 4 gennaio: settimana che comincerà con il gran freddo, poi entro la giornata dell’Epifania in arrivo il nuovo ciclone

Settimana che comincia non nel migliore dei modi, con un lunedì all’insegna della pioggia e del maltempo su gran parte delle regioni. Ma anche neve e grandine sui rilievi alpini, con la situazione che rimane critica in vaste aree da Nord a Sud. Il cielo grigio caratterizzerà l’inizio settimana, poi l’arrivo di un ciclone entro il giorno della Befana porterà ad un nuovo peggioramento della situazione. Ma diamo uno sguardo al bollettino meteo della settimana con tutti gli aggiornamenti.

Come detto la giornata di oggi resterà fredda, con nevicate previste dai 200 metri di quota. Particolari criticità in Liguria e Piemonte, instabilità anche sull’area tirrenica e sulla Sardegna. Sull’isola possibili temporali e piogge sparse. Nella giornata di martedì 5 la situazione potrebbe ancora peggiorare, soprattutto nelle regioni del Nord. Nevicate ancora possibili anche in Emilia Romagna Toscana Umbria e Lazio anche a bassa quota.

Da mercoledì 6 gennaio l’instabilità continuerà ad insistere sull’area tirrenica, con la giornata della Befana che confermerà tutte le brutte notizie meteo di inizio anno. Nevicate possibili anche dai 600 metri con l’area del Nord interessata anche da cieli grigi e piogge insistenti. Più tranquilla la situazione al Centro e sulle regioni del Sud. Da giovedì 7 il maltempo continuerà al Nord ma anche sulla Sardegna e sulla Toscana. Da venerdì 8 il maltempo si sposterà al Centro ed al Sud con aree fredde che si allargheranno dal Nord alle altre regioni.

Il fine settimana sarà ancora caratterizzato da freddo e maltempo, con nevicate a bassa quota al Nord e temporali e piogge anche nel resto delle regioni. Sabato 9 gennaio la situazione resterà quindi critica su Nord e Centro, al Sud il sole splenderà su Campania Puglia Basilicata Calabria e parte della Sicilia. Si passerà a domenica con instabilità sul Nord con neve e freddo al Nord, piogge diffuse sul resto delle regioni. Andrà meglio alle regioni adriatiche che potranno far registrare anche delle schiarite. In ogni caso il bollettino della settimana non regalerà tantissime gioie. Per ulteriori dettagli rimandiamo ai nostri prossimi aggiornamenti.