Pamela Prati, il vestito trasparente mostra un fisico perfetto: “La grande bellezza”

Pamela Prati ha postato un video su Instagram che ha evidenziato il suo fisico perfetto e delle curve bollenti che hanno scatenato i follower

La showgirl ha pubblicato un post su Instagram che ha messo in evidenza le sue curve, ma anche una bellezza ed un fascino che non passa inosservato. Fascino intatto e sensualità assoluta, a 62 anni parliamo di una delle donne più popolari grazie al suo passato da soubrette e ballerina in tantissimi programmi di intrattenimento. Su tutti memorabili gli anni del “Bagaglino” con tantissimi attori e personaggi dello spettacolo che hanno scritto pagine importanti della storia della televisione. La showgirl di origini sarde per un periodo è uscita fuori dai radar e dal mondo dello spettacolo e del gossip. Prima di riapparire e trascorrere anche un momento delicato a causa della storia del famigerato Mark Caltagirone. Ma adesso che è riuscita a mettersi tutto alle spalle, la bellezza di Ozieri sembra rinata, e su Instagram fa perdere la testa a migliaia di ammiratori.

Pamela Prati ha riscoperto il mondo dei social, soprattutto quello di Instagram dove posta tantissime foto che mettono al centro dell’attenzione le sue curve ed un fascino che sembra non conoscere il tempo. Come detto a 62 anni appare una bellezza assoluta, con un fisico che fa invidia a tante donne anche più giovani di lei. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram è stata definita irresistibile dai follower, che hanno preso d’assalto il video per un dettaglio bollente mostrato. Nella sua amata Roma pochi secondi che hanno messo in evidenza, nello splendido scenario dei Fori Imperiali in occasione di uno shooting, un vestitino strettissimo con delle trasparenze che hanno infiammato il web. “Roma riesce a splendere anche se vuota e piovosa… vi auguro di cuore che anche il vostro 2021 splenda e sia bello come la mia città ❤️ Vi Amo, Pami 💓”. Un follower ha risposto: “Sei tu la Grande Bellezza” a conferma del forte affetto e della passione che riscuote nei suoi ammiratori. Post che abbiamo pubblicato sotto e che come sempre lasciamo commentare a voi.