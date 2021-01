Nicolò Zaniolo esce allo scoperto con la nuova fiamma Madalina Ghenea e conferma la gravidanza della ex compagna Sara Scaperrotta. Ecco cosa ha detto il calciatore della Roma.

Si complica la storia d’amore tra Madalina Ghenea e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Le indiscrezioni sulla loro relazione sentimentale erano nell’aria da diverse settimane ma solo nei giorni scorsi la modella e il calciatore hanno deciso di rendere pubblica la notizia. La storia sarebbe iniziata poco più di un mese fa dopo essere incontrati per la prima volta nella capitale. Un colpo di fulmine che li avrebbe travolti nonostante la differenza di età di 11 anni. La situazione però non è tutta rose e fiori. Il calciatore 23enne fino a pochissimo tempo fa era ufficialmente fidanzato con la storica compagna Sara Scaperrotta e nonostante la rottura ufficiale lei è in attesa di un bambino. A confermarlo è stato lo stesso Nicolò Zaniolo che intervistato da gazzetta.it ha voluto raccontare come stanno realmente le cose.

Il 23enne ha raccontato che la relazione con Sara è finita alcuni mesi fa e non a causa di Madalina Ghenea. Le cose non andavano bene da diverso tempo e il calciatore ha deciso di chiudere la relazione dopo una breve convivenza. Poco dopo è venuto a sapere che la ex compagna era incinta e rispettando la decisione di Sara di portare avanti la gravidanza ha fatto sapere che nonostante non siano più una coppia si prenderà tutte le responsabilità nei confronti del nascituro. Secondo Zanailo quindi non ci sarebbe stato nessun tradimento e la modella rumena non sarebbe responsabile della separazione. Una situazione decisamente complicata che il calciatore ha voluto spiegare per placare i pettegolezzi di queste settimane e riportare l’attenzione sulla sua carriera calcistica. Zaniolo è in convalescenza dopo il secondo infortunio al crociato nel giro di 8 mesi e spera di tornare presto in campo.

Intanto avrà sicuramente tanto a cui pensare in questo periodo tra i preparativi per l’arrivo del primogenito e la nuovissima relazione con la modella. Madalina Ghenea non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla nuova relazione ma ha ufficializzato il rapporto condividendo dei post social sul suo profilo Instagram.