Meteo oggi mercoledì 30 dicembre: Italia divisa in due, con soleggiate sparse al Nord, temporali e brutto tempo al Sud. Gli aggiornamenti

Penultimo giorno del 2020 che presenta ancora parecchie insidie, con questo anno difficile che finalmente sta per cedere il passo con la speranza di giorni migliori. Per quel che riguarda la situazione meteo bisognerà però aspettare ancora qualche giorno per avere buone notizie. Infatti anche oggi le cose andranno leggermente meglio nelle regioni del Nord, che comunque dovranno fare i conti con piccole criticità dovute essenzialmente a freddo e temperature rigide. Neve ancora presente sui rilievi alpini. Al Centro ed al Sud invece andranno in scena ancora piogge e temporali per tutto l’arco della giornata. Di seguito gli approfondimenti dalle varie regioni.

Al Nord come detto ci saranno dei miglioramenti da segnalare rispetto alle ultime 24 ore, caratterizzate da ingenti nevicate anche a bassa quota. Nelle ore del mattino tanti gli addensamenti sua sul Nordest che sul Nordovest. Ma con il trascorrere delle ore ci saranno delle schiarite che daranno una tregua anche sui rilievi alpini. Soleggiate anche nel pomeriggio su gran parte delle regioni. Insidie mattutine presenti con nebbie e ghiaccio a rendere ancora difficoltosi gli spostamenti veicolari. Precipitazioni possibili sull’Emilia Romagna ed il Friuli Venezia Giulia, schiarite invece in Liguria. Venti moderati e mari calmi, temperature stazionarie con il termometro che varierà nei valori massimi dai 9° ai 14°.

Al Centro e sulla Sardegna criticità che crescono, con il bollettino meteo che si presenta all’insegna della instabilità. Piogge e rovesci sparsi su Umbria Toscana Lazio e Sardegna, con il peggioramento che andrà in scena soprattutto dalle ore pomeridiane. Zona adriatica colpita dal maltempo: qui venti moderati e mari mossi. Sui rilievi possibili nevicate sui 900 metri, ma anche ghiaccio e grandine mista a neve. Situazione che rimarrà purtroppo stabile e critica fino a sera. Le temperature massime varieranno dai 7° ai 13°.

Sulle regioni del Sud pioggia e temporali ancora presenti, con peggioramenti in atto in Campania Calabria Puglia e Sicilia. Sull’isola il maltempo investirà prevalentemente la tratta di costa che va da Messina a Palermo, con mareggiate e venti forti a caratterizzare la giornata. Venti forti e mari mossi renderanno complicati i collegamenti con le isole minori. Temperature massime comprese tra i 15° ed 5°.