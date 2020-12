Vediamo insieme la sensualissima immagine che ha pubblicato Laura Chiatti su Instagram, che ha mostrato qualcosa di particolare del suo corpo

Lei è una grandissima attrice italiana, molto apprezzata negli ultimi anni, stiamo parlando di Laura Chiatti.

Nelle ore passate, ha pubblicato qualcosa di molto particolare sul suo profilo social di Instagram.

Laura Chiatti: la foto mostra un dettaglio del suo corpo che in pochi conoscono

Lei è bella, molto bella, e nei mesi passati, è stata accusata però di essere troppo dimagrita, stiamo parlando di Laura Chiatti.

La bellissima attrice ha dichiarato che è stata seguito da uno specialista per via di alcune intolleranze e per questo motivo ha perso del peso, è ovviamente in ottima forma, e non ha nulla a che invidiare alle ragazze giovanissime.

Come tutti sappiamo è felicemente sposata con il collega Marco Bocci, e dal quale ha avuto due figli, Enea e Pablo.

I molti sapevano del suo tatuaggio sul braccio dove ci sono scritti il suo nome e quello di suo marito, ma nella fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore, si nota un dettaglio particolare.

Laura è seduta e la fotografia è scattata dall’alto, ed indossa solamente un body color carne, che ne esalta la perfetta forma fisica.

Ma, guardando con attenzione si nota un dettaglio, ovvero un piccolo cuore rosa sulla gamba, vicino all’inguine, che non avevamo mai notato prima.

La fotografia sembra essere fatta in un bellissimo bagno, e accanto c’è indicata la seguente didascalia:

“Sempre quel famoso giorno a Bari” taggando Leonardo Pieraccioni con le faccine che ridono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

L’immagine, essendo molto sensuale, nel giro di pochissimo ha fatto il pieno di commenti per la sua bellezza.

E voi cosa pensate possa indicare quella didascalia? Forse hanno girato un film che a breve potremmo vedere?