Vediamo insieme la bellissima immagine che ha pubblicato Giulia De Lellis, lasciando senza parole, ma qualcuno solleva un dubbio.

Lei è una bellissima e super apprezzata influencer, stiamo parlando di Giulia De Lellis, che nelle ultime ore, ha pubblicato una bellissima immagine sul suo profilo social di Instagram.

Vediamo insieme però cosa sta succedendo.

Giulia De Lellis: in montagna stupisce i fan “Bella da confondere ma……il Dpcm?”

Come sappiamo, in questo momento la maggior parte degli spostamenti è vietata e le festività natalizie le abbiamo trascorse con pochi amici o familiari per cercare di contrastare il Covid.

La bellissima influencer romana, Giulia De Lellis, ha pubblicato in queste ultime ore, una immagine che la ritrae in montagna, in una bellissima casa di legno.

Dalla finestra si vede che è tutto completamente innevato, e Giulia si mostra in intimo, nero, dove il suo perfetto fisico è messo in evidenza.

L’abbigliamento, o meglio l’intimo, è della nota casa Tezenis, dove lei è testimonial, per il secondo anno.

La sua bellezza e sensualità è davvero oggettiva, e per questo ha ricevuto moltissimi commenti e segni d’apprezzamento, ma in molti le hanno fatto anche notare un particolare.

Hanno infatti chiesto, dato che la maggior parte degli spostamenti è vietata, a causa dell’ultimo Dpcm, come mai prima era a casa del fidanzato, per festeggiare il natale e adesso si trova in montagna?

E voi cosa ne pensate, hanno sbagliato questi follower a chiedere come sia possibile oppure lo trovate giusto?

Soprattutto voi come avete passato le festività natalizie? Siete andati a trovare un parente oppure siete rimasti solamente con i componenti della vostra casa? Secondo voi Giulia risponderà a queste domande che le sono state poste?